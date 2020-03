Dacia electrică - Cum poate schimba Spring piața mașinilor care se încarcă la priză. Plusuri și minusuri pentru un model despre care se vorbește de peste 10 ani

ANALIZĂ​

Mai jos puteți citi unde ar putea fi produsă

Dacia electrică Spring

, cum stă concurența din piață și de ce momentul este unul important pentru mașinile electrice

Va fi cel mai ieftin model electric din piață: cu subvenții ar putea costa sub 8.000 de euro

Costurile de întreținere vor fi mai mici

Pentru cine are doar drumuri în oraș sau drumuri mai scurte de 150 km mașina va fi o soluție ok

Fiind cu 34 cm mai scurtă decât un Sandero și cu 61 cm mai scurtă decât un Duster nu va oferi foarte mult spațiu interior

Încărcarea poate fi o problemă dacă stai la bloc, dar numărul de stații a crescut mult în supermarket-uri, benzinării și mall-uri

Pentru că va fi cel mai ieftin model electric din piață va veni cu o serie de compromisuri, cum ar fi autonomia, și nu poate fi comparată cu o mașină de 25-30.000 de euro

Mașina are patru locuri și cinci uși, lungimea este de 3,73 metri, cu 34 cm mai puțin decât Sandero și cu 61 cm mai puțin decât Duster.



Vorbim deci de o mașină de clasă A, dar aspectul de SUV ar putea face modelul mai atrăgător pentru publicul tânăr, mai ales că SUV-urile de oraș s-au vândut super-bine în Europa în ultimii ani.









La fel de adevărat este că dimensiunile mici ale mașinii vor determina mulți oameni să nu o cumpere, fiindcă poate vor dori un model mai spațios.



Trebuie spus că dacă mașina ar fi fost mult mai lungă, și costurile ar fi fost mai mari, mai ales că bateria adaugă câteva mii de euro la preț.





Autonomia oficială de 200 km nu este mare, dar dacă bateria ar fi fost mult mai mare, bateria ar fi fost mult mai scumpă. Spre exemplu pentru o autonomie de 350 km bateria ar fi fost cu 3-4.000 de euro mai scumpă și motorul ar fi trebuit să fie mai puternic.



În concluzie, pentru o autonomie aproape dublă s-ar adăuga lejer între 8.000 și 10.000 de euro la costul mașinii.



În prezent, cel mai ieftin model electric din piață este Skoda Citigo iV, 19.900 euro fără subvenții, 10.000 de euro cu subvenții), dar modelul nu mai este disponibil pentru comandă fiindcă stocul inițial s-a epuizat rapid. Alte câteva modele costă între 22.000 și 26.000 euro, iar subvenția reduce cu 10.000 de euro prețul.









Dacia a spus în repetate rânduri că, atunci când va lansa un SUV, acesta va fi mult mai ieftin decât concurența, iar Dacia Spring ar putea costa între 14.000 și 16.000 de euro, iar dacă subvențiile se mențin, mașina va putea fi cumpărată cu 7-8.000 euro.



În cele mai multe țări europene subvențiile pentru full-electric sunt 4.000 - 5.000 de euro și câteva țări le reduc sau se gândesc să le scoată total. Și la noi sunt destui care spun că 10.000 de euro este o subvenție mult prea mare.

K-ZE are specificații modeste: baterie cu capacitate netă de 26,8 kWh, motor de 33 kW (45 CP) și viteză maximă de 105 km/h. Renault a ales ca prima Dacie electrică să fie derivată din acest mic SUV chinez și nu să fie o clonă de Twingo ZE, mașină prezentată luni și care va fi lansată spre final de an, cu siguranță mai repede decât Dacia Spring.











Twingo ZE are specificații net superioare lui K-ZE : motorul este de 60 kw (81 CP), viteza maximă este de 135 km/h, autonomia este mai mare de 180 km.

Probabil că specificațiile Daciei vor fi undeva între K-ZE și Twingo ZE, dar cu siguranță că nu va avea doar 45 CP și viteza maximă va fi undeva pe la 130 km/h, nu doar 105 km/h. În China, cu norme de siguranță mai laxe, K-ZE costă de la 8.100 de euro, în Europa, Dacia Spring trebuie să respecte norme mai dure șl să aibă specificații mai bune. Adaptările vor adăuga la preț câteva mii de euro.





Renault K - ZE (sursa - Renault)







Twingo ZE va costa undeva pe la 22-24.000 de euro, fără a include subvențiile, diferențele urmând a fi și la interior și în diversele opționale. Importantă va fi probabil și diferența de design exterior, Twingo ZE fiind mașină convențională de oraș de clasa A, iar Dacia va fi poziționat ca un mini-SUV de oraș.

Locul producției Dacia Spring nu a fost anunțat și, dacă nu ar fi izbucnit uriașa criză a coronavirusului, ar fi fost șanse mari ca modelul să fie produs în China. Uzina din Wuhan a produs doar 2.600 de mașini K-ZE în doi luni, dar apoi a fost închisă din cauza coronavirusului. Probabil că Renault a renunțat la ideea de a o produce acolo și o candidată ar putea fi uzina Novo Mesto din Slovenia unde, din 2016, este produs un model smart și unde este produs și modelul Twingo convențional, dar și Clio IV.









O altă opțiune ar fi o uzină franceză, Renault investind în ultimii ani mult acolo, pentru a putea produce mașini electrice în volume mari. Uzina de la Mioveni nu pare a fi ”în cărți”: este deja într-un program de extindere a producției și Duster se vinde extrem de bine, 80% din producția de la Mioveni fiind Duster.

Un raport al JATO Dynamics, publicat marți, arată că emisiile medii ale mașinilor noi vândute în Europa au crescut în 2019 pentru prima oară din 2014 încoace. Și la Dacia a fost o creștere cu 5%, spre 125 gCO2/km, marca având emisii peste media UE.









Dacia Spring va fi, fără îndoială, cel mai vândut model electric la noi fiindcă cifrele sunt foarte mici și poate ocupa poziția 1 și dacă în 2022 va avea 1.000 - 1.500 de cumpărători (asta dacă vor fi menținute subvențiile de 10.000 de euro).

Autonomia reală (ciclu WLTP) va fi probabil de sub 200 km, dar nu cu mult, de așteptat undeva în jurul a 160-180 km/h, dar ar putea scădea la sub 130 km/h la drumuri lungi unde va rula pe autostradă cu viteză maximă, cu aer condiționat pornit sau cu căldura la maxim pe timp de iarnă.









Mașina este o electrică low-cost, chiar dacă Dacia nu mai folosește de mult timp acest termen în comunicarea oficială, înlocuindu-l cu ”smart buy” sau, în cazul de față cu sintagma ”affordable electric car”.

Pentru asta, în iunie va fi lansat în Franța Clio hibrid, dar vor fi în oferte și versiuni hibride încărcabile la priză ale Captur și Megane. la final de an va fi lansat Twingo ZE, iar în 2021 vine și modelul Dacia.





Renault K-ZE la interior



PlusuriMinusuriNu se știe câte dintre elementele show-car-ului Spring se vor păstra în versiunea de serie, dar conceptul este spectaculos, cu elemente decorative portocalii fluorescente, cu protecții laterale, cu garda la sol ridicată, cu faruri LED și cu bare de pavilion.Nu trebuie să uităm că vorbim despre un show-car, iar mașina de serie va fi diferită. Dacia nu a spus cât va costa mașina, nici unde va fi produsă și nu există nici poze de la interior. Este însă timp în mai mult de un an să aflăm aceste lucruri.Dacia Spring are la bază un mic SUV pe care Renault l-a lansat în China la final de 2019, micul K-ZE care este produs împreună cu partenerul local Dongfeng la uzina din Wuhan care este închisă de mai bine de o lună, fiind chiar în regiunea de unde a pornit infectarea cu coronavirus.”Vom produce la Mioveni mașini hibride plug-in, mergem pas cu pas, nu vom merge din prima să facem un model 100% electric”, spunea la final de decembrie Christophe Dridi, șeful Dacia.Presa franceză estimează că Dacia ar putea ajunge să vândă anual în Europa 20-30.000 de mașini electrice/an, deci sub 5% din producția sa, iar marca este nevoită să lanseze aceste modele și fiindcă noile norme de emisii sunt tot mai dure și grupul auto riscă amenzi mari. ”Nu avem încotro. Toți producătorii trebuie să scadă emisiile de CO2”, spunea șeful companiei despre programul de ”electrificare” al Dacia.Anul trecut s-au înmatriculat în România 1.500 de mașini full-electrice noi. Cum arată ultimii șapte ani2013: 42014: 72015: 242016: 742017: 1372018: 6052019: 1.506Piața totală poate atinge 2.000 de mașini în acest an și poate ajunge spre 5.000 în 2023.Pentru drumuri scurte în oraș mașina este potrivită, iar marea problemă, ce ține de încărcare, nu mai este atât de gravă, fiindcă în țară sunt peste 1.000 de prize, după cum arată hărțile PlugShare. Sunt mai ales la supermarket-uri, benzinării și mall-uri, dar și la unele hoteluri și la clădiri mai noi.Marele câștig va fi că oameni care nu și-ar fi permis niciodată o mașină electrică se vor gândi în premieră la această variantă, dacă subvențiile se vor menține și vor duce prețul spre 8.000 de euro.Renault a lansat în 2011 primele sale modele electrice, iar Zoe este al doilea cel mai bine vândut model electric în Europa. Anul trecut însă Renault a vândut 67.000 de mașini electrice, ceea ce înseamnă doar 1,7% din cele 3,7 milioane de mașini de toate tipurile vândute de grup. Obiectivul Renault este ca electricele și hibridele să reprezinte 10% din vânzările grupului.