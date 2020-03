Coronavirus - Marile companii auto din România limitează la maximum deplasările. Angajații din unele divizii lucrează de acasă

Avem echipe dedicate care monitorizează îndeaproape situația generată de coronavirus, inclusiv ultimele directive și îndrumări ale autorităților naționale și regionale, precum și în rândul furnizorilor noștri, astfel că planificăm și acționăm în mod corespunzător.





Continental se supune deciziilor luate de autoritățile din România, la nivel național și local. Organizarea evenimentelor care presupun o prezență numeroasă se va face numai cu aprobarea autorităților locale. Bineînțeles, participarea angajaților este strict interzisă în cazul evenimentelor ce presupun o prezență numeroasă, conform cu directivele autorităților. De asemenea, recomandările interne vizează și înlocuirea ședințelor față în față cu cele în format digital.





Delegațiile în țările și regiunile considerate de către autorități ca fiind zone afectate cu COVID-19 sunt strict interzise. Pentru restul țărilor, recomandările noastre vizează reconsiderarea deplasărilor în această perioadă și efectuarea acestora numai în cazurile urgente, în care prezența angajatului Continental nu poate fi amânată.





Persoanele care au fost în regiuni afectate sau au avut un contact apropiat cu un caz COVID-19 probabil (prezintă simptome) sau confirmat în ultimele 14 zile nu sunt primite în nicio locație Continental din cauza unei posibile perioade de incubație. Acestea sunt instruite să urmeze protocolul comunicat de către autorități.





„Sănătatea si siguranta angajaților, dealerilor, clienților și partenerilor noștri reprezintă o prioritate majoră pentru Ford.În acest moment, uzinele noastre din afara Chinei operează în regim normal. Același lucru este valabil și pentru fabrica de la Craiova.”Și Ford a suspendat sau amânat evenimentele interne cu public numeros și angajații nu mai au voie să facă deplasări cu avionul, nici măcar pe curse interne.La Ford au fost produse 39.000 de mașini Puma și EcoSport în două luni.Uzina din Mioveni funcționează în parametri normali. Este dificil să estimăm impactul COVID – 19.Suntem pregătiți pentru acest nivel de criză și am anticipat un dispozitiv de management împreună cu furnizorii și operatorii noștri logistici. Activitățile de Supply – Chain, Achiziții, Inginerie, Calitate sunt implicate pentru a veni cu soluții alternative, dacă acest lucru e necesar pentru continuarea activităților.Evenimentele cu public intern numeros, programate până la sfârșitul lunii martie, au fost amânate.La Dacia au fost produs peste 50.000 de mașini în primele două luni, dintre care 36.000 Duster.Pentru Bosch, sănătatea și siguranța angajaților sunt prioritare. În acest sens, colaborăm cu o echipă interdisciplinară de experți care monitorizează și evaluează în permanență situația la nivel global, comunicând, totodată, cu autoritățile competente. (...)Activitățile companiei se desfășoară, la acest moment, în condiții normale. Respectăm, desigur, toate cerințele autorităților locale și naționale și comunicăm regulat cu clienții și partenerii noștri. Existența unor repercusiuni asupra operațiunilor noastre comerciale va depinde de evoluția viitoare a epidemiei. În ceea ce privește transporturile comerciale, dacă situația va impune, vom recurge la surse alternative sau lanțuri de furnizare din rețeaua noastră globală. Actualmente, este încă prea devreme pentru a face comentarii în acest sens.Ca măsuri de precauție adiționale am sistat temporar toate călătoriile de afaceri către și dinspre țările și regiunile grav afectate (vorbim despre China continentală, municipalitățile afectate din Italia, Iran și provincia Daegu din Coreea de Sud) și recomandăm tuturor angajaților Bosch să opteze pentru facilitatea de a lucra de acasă, bineînteles unde natura slujbei permite. Mai mult decât atât, în cadrul vizitelor în sediile companiei toți invitații externi sunt rugați să completeze un formular, pe proprie răspundere, în cuprinsul căruia sunt rugați să declare dacă prezintă simptome care ar putea fi asociate cu cele ale coronavirusului sau dacă au vizitat, în ultimele 20 de zile, oricare dintre zonele afectate. De asemenea, au fost puse la dispoziție recipiente cu soluții dezinfectante și au avut loc acțiuni de dezinfecție, utilizându-se substanțe avizate de Ministerul Sănătății. Toți angajații Bosch care revin în țară după o călătorie în zonele afectate vor rămâne în autoizolare timp de 14 zile, cu recomandarea de a consulta telefonic linia dedicată situațiilor de urgență în cazul apariției oricărui simptom al virusului.Continental monitorizează cu atenție evoluția coronavirusului atât la nivel internațional, cât și național. Compania se supune deciziilor și măsurilor recomandate de autoritățile din țară pentru prevenirea răspândirii acestuia, precum: limitarea delegațiilor, a participării la evenimente, a accesului în companie a persoanelor care vin din zonele afectate.În cazul în care unii angajați au fost în delegație în regiunile afectate de coronavirus, aceștia se autoizolează pentru 14 zile la domiciliu și lucrează de acasă.Compania monitorizează cu atenție evoluția situației atât la nivel național, cât și internațional, dat fiind faptul că este în strâns contact cu sute de clienți din întreaga lume.Întâlnirile, pe care angajații le au, trebuie să se desfășoare în format digital. Nu diferențiem între colegi interni și externi, clienți, furnizori etc.Pe lângă aceste persoane, angajații din centrele de cercetare și dezvoltare care doresc să lucreze de acasă în această perioadă, o pot face.(...)Intern comunicăm mesajele autorităților locale și naționale către angajații noștri. Am pus postere în locurile comune cu măsurile de igienă recomandate pentru prevenirea răspândirii de bacterii, precum: spălarea corectă și frecventă a mâinilor, atenția la felul în care tușim corect, limitarea contactului cu alte persoane, protejarea rănilor, precum și cu recomandările de măsuri simple de aplicat acasă pentru prevenirea de bacterii: igiena mâncării, spălatul cu atenție al rufelor și al vaselor, aerisirea locuinței etc.