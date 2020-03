Programul Rabla Clasic demarează marți și bugetul permite casarea a 60.000 de mașini vechi. Anul acesta pot fi cumpărate și motociclete

Programul RABLA CLASIC 2020:





Valoarea primei de casare rămâne la 6.500 de lei (1.350 de euro). Această primă poate să crească cu încă 1.000 de lei dacă mașina pe care o alege beneficiarul are pragul de emisii de 96 de g de CO2 per km.





S-a decis, inclusiv, creșterea eco-bonusului pentru mașinile hibride convențional (cele care nu se încarcă la priză) de la 1.700 de lei la 2.500 de lei.







Are cel mai mare buget de când există programul: 405 milioane de lei.Va avea cel mai mare număr de beneficiari din ultimii 15 ani: se estimează că în jur de 60.000.De asemenea, s-a introdus un eco-bonus nou în Rabla Clasic de anul acesta: valoarea lui este de 1.000 de lei, care se pot adăuga la cei 6.500 de lei, în cazul în care este aleasă o mașină cu sistem GPL sau GNC.„Partea frumoasă a acestui program este că puteți adăuga peste prima de casare două eco-bonusuri și, astfel, suma decontată de noi din costul mașinii poate să depășească 2.000 de euro. Dau și un exemplu, ca să fie clar pentru toată lumea: dacă vreunul dintre voi alege să cumpere o mașină hibrid convențional, cu un prag de emisii de 96 de g CO2 i se va putea deconta din costul mașinii peste 2.000 de euro”, spune ministrul Costel Alexe.În prezent, echipa de la AFM lucrează la modificarea procedurii, astfel încât prezența fizică a beneficiarului la sediul dealerului să nu mai fie necesară: ”Având în vedere condițiile speciale în care ne regăsim, le-am cerut colegilor mei de la AFM să analizeze posibilitatea de transmitere digitalizată a documentelor în cadrul programului. Sper ca în zilele care urmează să avem gata un sistem online și să puteți parcurge aproape toți pașii de acasă”, a adăugat Costel Alexe.Cei care vor să-și cumpere o motocicletă o pot face acum prin programul Administrației Fondului pentru Mediu. Și în acest caz trebuie casat un autovehicul vechi, iar prima de casare este de 3.500 de lei.Programul este oficial deschis.Pașii pe care trebuie să îi urmeze un beneficiar al programului RABLA CLASIC:1. Să obțină de la dealeri cererea de înscriere în program. Aceasta are o valabilitate de până la 120 de zile;2. Apoi, în 30 de zile de la obținerea cererii, beneficiarul trebuie să caseze autovehiculul vechi;3. După care, în cadrul celor 90 de zile care au mai rămas, cetățenii trebuie să încheie formalitățile de achiziție a mașinii.”Încercăm, chiar și în aceste momente grele, să susținem politicile de mediu, să vă sprijinim pe voi și să ne respectăm promisiunile. Trebuie să fim atenți în această perioadă și să evităm cât se poate suprapunerea celor doi factori care ne pot afecta: coronavirus și calitatea aerului. Dacă v-ați uitat în ultimele zile pe starea aerului din România, poate ați observat că aceasta a fost una foarte bună. Însă, am ajuns să atingem această stare doar pentru că izolarea ne-a făcut pe mulți dintre noi să ne parcăm mașinile și să rămânem acasă. Gândiți-vă cum ar fi să avem aceleași date de aer într-o perioadă de activitate normală. Eu cred că se poate!”, a declarat Costel Alexe, ministrul mediului, apelor și pădurilor.