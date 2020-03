Ce se întâmplă cu ITP-urile care expiră în perioada de carantină națională? - Autoritățile nu au reușit să lămurească problema și oamenii riscă amenzi

UNTRR - UNTRR - Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România ­ spune în 25 martie, pe Facebook





Inspecţia Tehnică Periodică (ITP) nu se prelungește conform derogării prevăzute la Art. 14 din DECRET nr. 195 din 16 martie 2020





In conformitate cu prevederile art.14 din Decretul Președintelui României nr.195 din data de 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expira pe perioada stării de urgență.







În acest context, documentele eliberate de serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor teritoriale, respectiv: permisele de conducere, autorizațiile de circulație provizorie precum și dovezile înlocuitoare ale certificatelor de înmatriculare și permiselor de conducere care vor expira pe perioada stării de urgență vor fi considerate valabile pe întreg teritoriul României, până la încetarea stării de urgență.







Practic, cei cărora le expiră ITP-ul și vor să și-l reînnoiască, nu le rămâne decât varianta deloc normală de a se duce la RAR sau la un service autorizat, riscând însă să fie amendați dacă sunt opriți, fiindcă ITP-ul nu este pe lista urgențelor pentru care ai dreptul să părăsești domiciliul.Este adevărat că foarte mulți vor alege să nu folosească mașina în această perioadă dacă știu că au ITP expirat, însă dacă lucrul rămâne neclarificat, după terminarea stării de urgență vor fi mulți proprietari de mașini cu ITP expirat și va fi aglomerație la reprezentanțele unde se poate face inspecția. Și nu vor fi puțini, mai ales că ITP-ul se face o dată la un an pentru mașinile ce au mai mult de 12 ani vechime.Deoarece am primit mai multe întrebări în acest sens, facem precizarea că, până în acest moment, autoritățile competente nu au luat nicio decizie care să schimbe în vreun fel legislația în vigoare cu privire la valabilitatea inspecției tehnice periodice (ITP). Orice decizie care privește activitatea RAR în acest sens va fi comunicată cu celeritate pe toate canalele oficiale! (...)În această perioadă, reprezentanțele Registrului Auto Român din întreaga țară funcționează în condiții normale și conform programului obișnuit.Pentru ITP nu se aplică derogarea prevăzută la Art. 14 din decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României și anume nu se menţine valabilitatea documentelor eliberate de autorităţile publice care expiră pe perioada stării de urgenţă.În acest sens, Registrul Auto Român lucrează în regim normal și vehiculele se pot programa pentru ITP ca până acum online.Singura derogare făcută de RAR se referă la „extinderea valabilitații certificatelor de atestare ale inspectorilor ITP și ale conducătorilor de ateliere auto cu 3 luni.În consecință, toate certificatele de atestare ale inspectorilor ITP și ale conducătorilor de ateliere auto emise până la data de 16.03.2020 își extind valabilitatea cu 3 luni de la data expirării înscrisă în certificatul existent.Nu vor fi emise noi certificate și nu vor fi modificate cele existente, extinderea efectuându-se informatic.Nu este necesară contactarea RAR în vederea extinderii valabilității; în cazul apariției unor probleme legate de acest aspect se va contacta personalul RAR – Compartimentul Evaluare și Instruire Personal prin mijloacele de contact prevăzute pe site-ul RAR www.rarom.ro, la rubrica Informatii utile / Atestarea inspectorilor ITP; Reatestarea inspectorilor ITP, respectiv Informații utile / Atestări conducători ateliere.Cererile de preschimbare pot fi depuse într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență – conform dispozițiilor art.12 alin.(1) din Ordonanța Militară nr.3 din 24.03.2020.Aceleași reglementări se vor aplica și documentelor necesare operațiunilor de înmatriculare/ examinare/ preschimbare permis de conducere (ex.certificat de autenticitate, documentul emis de unitatea medicală autorizată - fisa medicală, dosar școlarizare etc.,) care vor expira pe perioada stării de urgență.