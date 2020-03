Peste un milion de locuri de muncă sunt afectate de închiderile temporare ale uzinelor auto din UE. Cu cât a scăzut producția și cum stă România

În total, 1,1 milioane de oameni de la uzinele producătoare de mașini din UE nu mai lucrează din cauza crizei COVID-19 și se pierde în aceste condiții o producție totală de cel putțin 1,2 milioane mașini, arată datele asociației de profil ACEA. În România sunt afectați 20.000 de angajați (la Dacia și Ford) și se va pierde o producție de cel puțin 26.000 de mașini. Unele uzine au anunțat că stau închise până în prima decadă din aprilie, altele până după 20 aprilie, dar intervalele vor fi cu siguranță mai mari, fiindcă pandemia nu a atins maximul în multe țări

Datele ACEA arată că Germania este cea mai afectată, cu 568.000 de oameni care nu mai lucrează și o producție pierdută de 350.000 de mașini. Pe locul secund este Franța, cu 90.000 de oameni și o producție pierdută de 113.000 de vehicule. Top 5 la numărul de angajați afectați este completat de Italia (69.000), Suedia (67.000) și Marea Britanie (65.000). La producție pierdută, Spania este pe doi, cu 237.000 de mașini.În regiune, Ungaria are 30.000 de angajați afectați de suspendările producției, Slovacia are 20.000, iar Polonia, 17.000. Cehia are 45.000 și va produce cu cel puțin 83.000 de mașini mai puțin.Datele nu includ și producția de componente, unde numărul de angajați afectați este mai mare.