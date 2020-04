Nissan s-ar putea restructura substanțial și ar putea ”tăia” un milion de mașini din ținta anuală de vânzări

Nissan a vândut în Europa 394.000 de mașini anul trecut, departe de anul record 2017 când a trecut de 560.000. Cel mai slab an a fost 2007, cu 313.000 unități.Cele mai optimiste prognoze din anii trecuți indicau că Nissan va ajunge la vânzări anuale de peste 7 milioane mașini, dar a mai micșorat ținta și încă o reașezare ar putea urma, mergând pe ideea că vânzările ar putea să scadă și la sub 5 milioane de mașini/an.Sursele spun că planurile de restructurare până în martie 2023 ar trebui bazate pe presupunerea că abia în acel an compania va reuși să vândă 5 milioane de mașini. Pe vremea fostului CEO Carlos Ghosn se vorbea și de ținte ultra-ambițioase de 8 milioane de mașini/an, dar anul trecut compania a anunțat că va reduce capacitatea anuală de producție spre 6,5 milioane.Conform noile planuri, dacă s-ar reduce capacitatea și mai mult, către 5 milioane, ar trebui închise 3-4 uzine și eliminate câteva mii de locuri de muncă.