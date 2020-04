Ce mașini noi s-au vândut în primele trei luni

Vânzările de mașini Logan au scăzut cu 54%, cele de Duster s-au diminuat cu 17%, iar cele de Sandero, cu 19%. Vânzările de mașini Skoda Octavia au crescut cu 2%, iar la două modele scăderea a fost de 46%: Ford Focus și Nissan Qashqai.Segmentul SUV a atins o pondere record de 39%. Duster a fost cel mai vândut model, cu 1990 de mașini, Nissan Qashqai și-a găsit aproape 1.000 de clienți, iar top 5 este completat de Ford EcoSport (fabricat la Craiova), Hyundai Tucson și Suzuki Vitara.Mașini full-electrice au avut vânzări cu 27% mai mari, numărul crescând de la 213 anul trecut, la 272 acum. Cele mai populare mărci au fost Renault, BMW, Volkswagen și Nissan.În continuare, în România, vânzările sunt susținute, în principal, de către persoanele juridice, care, după 3 luni din anul 2020 realizează 65% din totalul achizițiilor de autoturisme, cele fizice realizând restul de 35%. În acest context, este de reținut faptul că evoluția din România, ca si cea din Europa de altfel, este generata de o conjunctura a pieței auto din cele mai complexe, generata de: necesitatea incadrarii la niveluri ale emisiei de CO2 mai severe (ceea ce a generat înmatriculari în avans în decembrie 2019), precum si (în martie) efectele restricțiilor impuse de limitarea impactului pandemiei COVID19.Pe ansamblul primului trimestru al anului 2020, autoturismele pe benzină continuă să dețină cea mai mare pondere, respectiv 64,9% din total (în scădere față de cota înregistrată anul trecut, 65,7%). (Fig.5). In ceea ce privește motorizările diesel, deși ponderea acestora a crescut cu 4,6pp în luna martie a acestui an comparativ cu luna anterioară, după primele 3 luni din acest an, ponderea acestora este mai mică cu 0,8pp comparativ de cea înregistrată în perioada similară a anului trecut (de la 30,2% în 2019 la 29,4% în 2020).