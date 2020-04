Cum schimbă coronavirusul uzinele auto, de la spațiul de lucru până la toalete, cantină și ”pauza de țigară”

Uzinele auto reiau producția în Europa, după mai bine de o lună de pauză. Unele au început în prima parte din aprilie și o mulțime de alte uzine, din Suedia până în Franța, reiau producția până la 1 mai. Dacia reia o parte din producție la 21 aprilie și uzina de Vehicule va produce din 4 mai, dată de la care va începe lucrul și la Ford Craiova.Chiar dacă în aproape toate țările sunt restricții severe de circulație, activitatea economică trebuie reluată, fiindcă altfel se va ajunge și în sectorul auto la concedieri masive, mai ales în rândul furnizorilor de componente auto care nu au puterea financiară a marilor companii auto.Pentru a împiedica răspândirea Covid-19 sunt instituite noi măsuri de siguranță în ideea de a păstra cât mai mult spațiu între oameni. Angajații vor purta măști și mănuși, vor folosi dezinfectant și spațiul de lucru va fi curățat mult mai des (în unele locuri chiar și la o oră). Unele fabrici au plasat, pe cât posibil, paravane de carton în spațiul de lucru, iar unde muncitorii nu pot fi ținuți la distanța de 1,5-2 metri unul de altul vor fi obligați să poarte și vizetă de plastic. De precizat că oamenii vor trebui să se obișnuiască să poarte masca de protecție la lucru, iar asta nu va fi ușor fiindcă nu de puține ori este cald în hala de producție și ritmul de muncă este alert.Apoi, în unele uzine ședințele se vor ține cu mai puțini oameni în aceeași încăpere și durata va fi cât mai scurtă posibil, iar la uzina Toyota din Franța ședințele se vor ține cu ușa deschisă pentru ca cei care intră sau ies să nu mai fie nevoiți să pună mâna pe clanță, ci să deschidă cu cotul. La uzina franceză sindicatele au protestat puternic împotriva deciziei patronatului de relua lucrul.Cantina este un spațiu cu risc, fiindcă se adună mii de oameni la un loc, astfel că în unele cazuri se va limita numărul de oameni ce pot intra simultan, tot pentru respectarea distanțării sociale.La unele uzine se vor închide cantinele, iar muncitorii sunt încurajați să mănânce la sfârșitul schimbului de lucru. La fel, și transportul muncitorilor către punctul de lucru va suferi schimbări: fie vor fi într-un autobuz/microbuz de două ori mai puțini oameni, fie, unde se va putea, va fi dublat numărul de vehicule de transport, tot pentru a se păstra un spațiu între muncitori.În Franța nu vor mai fi scrumiere comune în locul special de fumat, ci vor exista scrumiere individuale, pentru ca angajații să nu se mai adune mai mulți la un loc. La o uzina Peugeot din Franța se va încerca menținerea distanțării și la baie: un grup sanitar din două va fi închis.La uzinele Volvo vor fi modificate și spațiile de birouri, pentru a fi mai mare distanța între ele, iar la furnizorul Magna Steyr a fost mărit spațiul de parcare, fiindcă mai mulți oameni vin cu mașinile personale la muncă, în loc de transportul în comun.Unii constructori instalează termoscanere pentru a le lua temperatura angajaților, câțiva discută despre posibilitatea de a le face teste de sânge. Ford a început, în SUA, un test pe un număr mic de angajați care poartă la mâini brățări cu senzori care îi avertizează sonor când se apropie prea mult de un alt coleg.Aceste măsuri iau timp, simpla echipare și dezechipare poate dura peste o jumătate de oră. la fel și curățarea mult mai temeinică a spațiului de lucru ia timp, iar distanțarea pe linia de producție înseamnă că eficiența scade și sunt realizate mai puține mașini.Toate uzinele reîncep la capacitate mult redusă față de vremurile normale, unele chiar și la sub o cincime din potențial. Este adevărat că și cererea este foarte mică, în condițiile în care piața din UE a scăzut cu 55% în martie și în unele țări scăderea a fost de peste 70%.În cele mai multe uzine vin întâi la muncă un număr mic de angajați, spre exemplu un schimb din trei, iar primele zile sunt dedicate instructajului pentru noile măsuri sanitare severe.Despre cât de speciale sunt lucrurile o arată declarațiile unui important oficial de la Volkswagen.“Nu am mai trecut printr-o astfel de situație. (...)În lumina acestei pandemii, trebuie să ne adaptăm acestor rutine. Un răspuns este acela în privința asigurării de sănătate. Cu cele 100 de măsuri luate la Volkswagen, ținem riscul de infectare cât se poate de jos. Acest lucru va seta un standard în industrie, dar trebuie sa fim realiști: la început, noile proceduri vor da curs unor întrebări și parte din colegi vor fi mai rezervați. Niciodată nu am dezvoltat, produs sau vândut în asemenea condiții”, spune Bernd Osterloh, președinte al Consiliului Muncitorilor de la Volkswagen.Furnizorii de componente au mult de suferit și câteva companii mai mici deja au au făcut concedieri în SUA și Europa. Puterea lor de a rezista mult timp fără a produce este mult redusă față de companiile foarte mari care au rezerve. Faptul că marii producători au anunțat date clare de reluare a producției este un semn bun și pentru furnizori.Însă, așa cum arată și exemplele din trecut, vor trece luni de zile până când producția să revină la volumele dinaintea crizei Covid-19, iar revenirea va fi grav amânată dacă vor exista și în toamnă carantine în țările europene.Surse: Financial Times, Reuters, Automotive News, Bloomberg, La Tribune