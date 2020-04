Vânzările Dacia au scăzut cu 40% în lume în primul trimestru

Vânzările Dacia, marcă ce a crescut de la an la an, au scăzut acum puternic, de la 184.000 de mașini, la 110.000, iar cele ale mărcii Renault s-au diminuat cu 26%, spre 427.000 de mașini. Marca Lada a scăzut mult mai puțin, cu 3%, spre 90.000 de mașini.În total, grupul a vândut 672.000 de mașini în primele trei luni, cu 235.000 mai puțin decât în primele trei luni din 2019. Rusia și Franța au fost cele mai mari piețe pentru grup, fiecare cu peste 110.000 mașini, Germania și Brazilia au depășit 40.000, iar Italia, 30.000. La capitolul cotă de piață, grupul are 42% în Maroc, 29% în Rusia și 24% în Franța.Cifra de afaceri a grupului a scăzut cu 18%, spre 10,1 miliarde euro.