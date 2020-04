Mașinile electrice în România - Cum arată piața, câte modele sunt și câte stații de încărcare sunt disponibile - studiu

Oferta de modele electrice disponibile rămâne limitată





Numărul stațiilor de încărcare în creștere constantă





Subvenții avantajoase pentru achiziția vehiculelor electrice







Conform ultimelor estimări, fondul guvernamental pentru subvenții a fost utilizat aproape în întregime pe parcusul anului 2019 – Datorită cererii semnificative, bugetul pentru anul 2020 a fost mărit cu 45%, ajungând la 140 milioane de lei.





Achiziționarea unui autoturism de clasă mare este mai avantajoasă cu motorizare PHEV







Deși vehiculele electrice pot fi percepute ca o investiție ce se amortizează pe o perioadă îndelungată, analiza costului total de exploatare (TCO) a demonstrat ca acestea pot fi chiar mai avantajoase decât vehiculele cu combustie internă.







Szabolcs Nemes, Partner în cadrul Roland Berger București este de părere ca electromobilitatea rămâne o oportunitate importantă pentru îmbunătățirea costurilor operaționale, în pofida incertitudinilor aduse de Coronavirus.







Pentru categoria autoturismelor de clasă mare, modelul PHEV are un TCO mai avantajos decat modelele echivalente pe benzină sau motorină, indiferent de numărul de kilometri parcurși. Unul din principalii factori de influență a acestui rezultat este prețul inițial al vehiculului fără subvenții – acesta este cu maxim 10% mai ridicat decât cel al modelelor având combustie internă. Chiar și în lipsa subvenției, limuzina PHEV de clasă mare ar avea un TCO similar cu al modelelor convenționale, în principal datorită costurilor reduse de combustibil.

Fiecare ediție a Indexului de electromobilitate din România abordează un subiect special – Cea mai recentă ediție a studiului Roland Berger analizează oportunitatea introducerii autobuzelor electrice la nivelul orașelor mari.







Sunt tot mai multe, dar ponderea din total rămâne micăAutovehiculele electrice devin treptat apariții din ce în ce mai comune pe drumurile din România. Al doilea semestru al anului 2019 a adus o creștere accelerată a înmatriculărilor atât pentru vehiculele pur electrice (EV), cât și pentru cele electrice hibrid plug-in (PHEV).Din 50 de vehicule noi înmatriculate, unul a fost vehicul EV sau PHEV. Un total de 1.960 de autoturisme electrice și electrice hibrid plug-in au fost înmatriculate în cel de-al doilea semestru. Ponderea acestora din totalul înmatriculărilor de autoturisme noi a crescut astfel la 2,2% în cea de-a doua jumătate a anului față de doar 0,9% în primul semestru, plasând România înaintea unor țări importante, precum Statele Unite, Coreea de Sud sau Japonia.Numărul înmatriculărilor de autovehicule EV noi s-a triplat în al doilea semestru al anului 2019, în comparație cu primele șase luni,. O creștere semnificativă s-a înregistrat și pentru înmatriculările autovehiculelor PHEV noi, ajungând la peste 450 de unități.Această dezvoltare este cu atât mai importantă deoarece Romania este în primul rând o piață a mașinilor second-hand, doar 28% din autovehiculele înmatriculate în al doilea semestru al anului 2019 fiind noi. În cazul vehiculelor EV și PHEV, cota este de 72%, dovedind dorința cumpărătorilor de a beneficia de tehnologii auto de ultimă generație.La finalul anului trecut, un număr de 43 de modele EV și PHEV puteau fi achiziționate, reprezentând circa 12% din numărul total de modele auto disponibile în portofoliul dealership-urilor din România.27 din cele 43 de modele electrice disponibile sunt vehicule PHEV, în ușoară creștere cu 3 modele în ultimele 12 luni. În schimb,. Cu toate acestea, oferta este încă restrânsă, ținând cont că dealearship-urile au în portofoliu peste 300 de modele auto.Un alt factor care constrânge cererea pentru vehicule electrice este lipsa unei varietăți de modele și caroserii disponibile per marcă. Majoritatea producătorilor oferă doar unul sau două modele EV sau PHEV, ceea ce limitează opțiunile de achiziție pentru cumpărătorii care au o preferință pentru un anumit brand. Așteptarea este ca tendința de creștere a ponderii modelelor electrice să se accentueze în viitor, pe măsură ce producătorii auto își hibridizează gama existentă de modele și lansează modele electrice noi.Serviciile de mobilitate câștigă teren – numărul jucătorilor ce oferă servicii de mobilitate a înregistrat o creștere considerabilă în a doua jumătate a anului 2019, în special în zona de micromobilitate, unde sunt șapte jucători activi în piață, comparativ cu niciunul în aceeași perioadă din 2018. Piața de car sharing înregistrează de asemenea o creștere constantă, ajungând la cinci jucători în total, cu un nou furnizor ce și-a lansat serviciile în a doua jumătate a anului 2019, cu o flotă integrală de autovehicule pur electrice.La finalul anului 2019,cu o rată de aproximativ 30% în fiecare semestru. Companiile ce activează în HoReCa și Retail sunt lideri în prezent în această privință, concentrând peste jumătate din totalul stațiilor de încărcare.”Capacitățile de încărcare rămân predominant lente și în a doua jumătate a anului 2019 – Doar un sfert din stațiile de încărcare pot încărca vehiculele în regim rapid, având puteri mai mari de 22 kW. Numărul mediu de puncte de încărcare per stație este de asemenea redus, cu doar una din trei stații cu capabilități de a încărca mai multe vehicule concomitent, în scădere față de prima jumătate a anului. Aceste aspecte pot crea inconveniențe pentru utilizatori, având în vedere durata mai mare de încărcare comparativ cu o stație de alimentare cu combustibili convenționali”, spune Dragoș Fundulea, Senior Project Manager Roland Berger București, .Cadrul de reglementare din România oferă unele dintre cele mai generoase subvenții la nivel global pentru cei ce achiziționează vehicule electrice. Programul Rabla Plus oferă o subvenție de40% dintre toate autobuzele din România aveau peste 20 de ani vechime la finalul anului trecut. Tehnologia învechită și viteza redusă de deplasare determină un consum mai mare de carburant și nivel ridicat de emisii poluante.Din aceste motive, autobuzele electrice sunt o soluție ideală pentru înnoirea mijloacelor de transport, iar orașele mari prezintă un cadru ideal de implementare datorită traficului intens și al topografiei favorabile (teren predominant plat). Viteza medie a autobuzelor din București este între 10 si 15 km/h, iar limitele de viteza nu depășesc 70 km/h, ceea ce reprezintă condiții optime de operare pentru autobuzele electrice.Unul din 20 de autobuze noi înregistrate în a doua jumătate a anului 2020 a fost un autobuz electric, o pondere mai mult decât dublă decât cea a vehiculelor electrice. Județul Cluj este fruntaș pentru adoptarea autobuzelor electrice, orașul Cluj-Napoca având 41 astfel de autobuze, în timp ce Turda are întreaga flotă compusă din 20 de autobuze electrice. Deși autobuze electrice sunt așteptate în 2020 și în alte orașe (Brașov, Zalău, Sibiu, Iași și Suceava), termene concrete de introducere ale unor astfel de autobuze lipsesc în sudul României, inclusiv în București.