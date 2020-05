Ce se schimbă la fabricile Bosch din România - Se instalează separatoare, angajații sunt sfătuiți să evite lifturile, la cantină sunt mult mai puțini oameni simultan

Ce măsuri a luat Bosch la fabricile din România





Adițional intensificării măsurilor de igienă, operațiunilor constante de dezinfecție și controlul temperaturii angajaților, pentru a preveni apariția unei infecții în cadrul sediilor și fabricilor noastre, dar și pentru a preîntâmpina aglomerarea pe parcursul zilei de muncă, am adoptat un orar de lucru flexibil și am recomandat colegilor noștri să își continue activitățile, și în perioada imediat următoare, în regim de telemuncă. Bineînteles, acolo unde fișa postului permite. De asemenea, masca de protecție utilizată în afara sediului va fi înlocuită cu o alta dedicată spațiului de birou, distribuția angajaților la birouri va avea în vedere respectarea distanței de 1,5 metri între persoane, vom instala separatoare de tip panou pentru a delimita spațiile interioare, iar întâlnirile în scop profesional, în afara companiei, vor fi permise doar în situații care nu suportă amanare și cu respectarea strictă a reglementărilor interne și recomandărilor OMS în vigoare.Ce se intampla in spatii comune precum cantina, vestiare, toalete?Spațiile comune vor putea fi utilizate cu respectarea ad literam a tuturor normelor de igienă și distanțare fizică. Am regândit reamenajarea și funcționalitățile acestora astfel încât siguranța și sănătatea angajaților să fie pe deplin asigurate. Cantina, spre exemplu, va fi accesibiliă zilnic, dar va permite accesul unui număr diminuat de persoane prezente concomitent, respecându-se, totodată, alături un set complex de reguli, marcajele de distanțare și regulile de așezare la mese. Tot la capitolul spații comune, recomandăm angajațiilor să evite utilizarea liftului. În situația în care este absoulut necesar, lifturile vor putea fi utilizate de nu mai mult de două persoane simultan. Regurile stricte de igienă și distanțare socială se vor urmări, bineînteles, și la utilizarea toaletelor.Va scadea productia in fabrici din cauza masurilor de distantare si a schimbarilor?Având în vedere contextul actual, nu doar la nivel național, ci și la nivel global, am luat în considerare o diminuare pe termen scurt a numărului de comenzi și, implicit, ne-am adaptat capacitatea de producție la nevoile actuale. Fluctuațiile volumelor de producție sunt generate de nivelul cererilor provenite din partea partenerilor noștri interni și externi și sunt independente de măsurile de prevenție și protecție pe care Bosch le-a adoptat, respectiv implementat în unitățile sale.Cand vor ajunge fabricile din Romania la productia de dinaintea crizei?Urmărim îndeaproape tendințele globale și suntem în dialog constant cu partenerii și clienții noștri, astfel încât să adaptăm activitățile de producție în consecință și să putem răspunde la cerințele și nevoile acestora. Este, desigur, prematur să ne pronunțăm asupra acestui aspect. În aceste momente este extrem de important să ne adaptăm noilor condiții.