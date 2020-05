Ce mașini noi au cumpărat românii într-unul din cei mai ciudați ani de când există date despre piața auto

Cele mai vandute 10 modele din tara in 4 luni

Pe de altă parte, pe ansamblul primelor 4 luni ale anului 2020, autoturismele pe benzină continuă să dețină cea mai mare pondere, respectiv 63,1% din total (în scădere față de cota înregistrată anul trecut, 64,9%). În ceea ce privește motorizările diesel, deși ponderea acestora a crescut cu 8,9 puncte procentuale în luna aprilie a acestui an comparativ cu luna anterioară. după primele 4 luni, ponderea acestora a rămas aceeași cu cea înregistrată în perioada similară a anului trecut (31,2%).







După 4 luni din 2020, se înregistrează o scădere a pieței auto de 29,6% comparativ cu perioada similară din 2019.În acest context, este de reținut faptul că evoluția din România, ca si cea din Europa, de altfel, este cauzată de o conjunctură a pieței auto dintre cele mai complexe în care principalul rol îl are pandemia COVID19 și restricțiile de circulație sau oprirea generală a producției de autovehicule din Europa, la care se adaugă cerințele unor emisii de CO2 mai severe decât cele de anul trecut.În ceea ce privește achizițiile de autoturisme noi din UE, este relevantă situația din țările Europei de Vest care, după primele 4 luni din 2020, înregistrează, pe ansamblul grupului (conform LMC Automotive, o evoluție generală negativă (-40,0%) comparativ cu aceeași perioadă din 2019, după o scădere record în luna aprilie de 80,0%.Practic, cu showroom-uri închise în marea majoritate a țărilor europene, măsură dublată de oprirea producției de autovehicule și de restricții de circulație, vânzările de autovehicule nu aveau cum să înregistreze o evoluție diferită de cea efectiv consemnată. Totuși, deoarece în România, printr-un dialog instituțional, s-a reușit ca activitățile de distribuție și reparație să fie menținute în stare operațională, ne bucurăm să putem consemna o scădere mai puțin abruptă în comparație cu multe alte state din Europa de Vest.Topul general pe mărci (autoturisme + autovehicule comerciale) după 4 luni din 2020 este condus de către Dacia, cu 9.551 unități, urmată de către Volkswagen, cu 3.436 unități, Renault 2.961 unități, Skoda, 2.779, Ford 2.564 unități și Hyundai cu 2.239 unități.Topul mărcilor la finalul primelor 4 luni din 2020, Top10 este condus de către Dacia, cu 8.834 unități (27,7% cotă de piață), urmată de către Volkswagen cu 2.870 unități (9,0% cotă de piață), Skoda 2.779 unităţi (8,7% din total piață), Renault 2.411 unități (7,6% cotă de piață), Hyundai 2.239 unități (7,0% cotă de piață). Dacia a scăzut cu 38%, Ford cu 49%, iar Renault, cu 35%. Peugeot a urcat cu 23%, iar Hyundai, cu 2%.Pe modele, cu cele 3.651 unități vândute, Dacia Logan este cel mai bine vândut model după 4 luni din 2020, urmat de Dacia Duster cu 2.493 unități, Dacia Sandero cu 1.867 unități, Skoda Octavia cu 1.293 unități și Renault Clio cu 996 unități.Analizând segmentarea pe clase, după primele 4 luni din anul 2020, remarcăm faptul că toate segmentele sunt în teritoriul negativ. Ar fi însă de semnalat consolidarea segmentului SUV pe prima poziție, acesta deținând, astfel, cea mai mare pondere în piață (39,6%), în timp ce, segmentul C, cu 33,9% din total piață, rămâne pe locul secund. Pe locul al treilea, se regăsește segmentul B, care acoperă 19,2% din total piață.În funcţie de tipul de combustibil al achizițiilor de autoturisme se remarcă faptul că, pe fondul scăderii generale a pieței, în luna aprilie 2020 a crescut semnificativ ponderea autoturismelor diesel (43%) comparativ cu cea înregistrată în luna anterioară (34,1%). In acest context, se poate remarca un trend crescător înregistrat de către autoturismele diesel în această primă parte a anului (de la 26,8% în ianuarie, la 43% în aprilie).Deși după primele patru luni din 2020, piața auto este în scădere puternică, această categorie de autoturisme înregistrează un volum în creștere totală de 4,6%, comparativ cu primul trimestru al anului trecut.Pe subcategorii, consemnăm o creștere importantă de 27,5% la autoturismele full electrice și o una mult mai consistentă, de 70,3%, la cele plug-in. Pe de altă parte, autoturismele hibride înregistrează după primele 4 luni din 2020, o scădere conjuncturală de 4,2%.