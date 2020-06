Aston Martin va renunța la o cincime dintre angajați, din cauza scăderilor vânzărilor de mașini de lux

Afacerile companiei au fost grav afectate de pandemie, showroom-urile fiind închise și vânzările scăzând puternic. Producția a fost oprită un timp și stocurile nu s-au prea micșorat. Compania are 2.600 de angajați și va ajunge la 2.100.Compania a afișat pierderi de 120 milioane lire în primele trei luni și acțiunile companie au scăzut cu 78% față de acum un an, capitalizarea companiei fiind de 1,05 miliarde lire sterline.Compania spune că are multe comenzi pentru primul său SUV, DBX, dar trebuie să reducă producția drept răspuns la scăderea cererii. DBX costă de la 210.000 euro.Surse: Financial Times, Autocar UK