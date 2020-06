Trei scenarii pentru piața auto în 2020 - De la optimism la semi-dezastru

Scenariul de mijloc





Sunt trei săptămâni de când a luat sfârșit starea de urgență. Străzile sunt tot mai pline, au apărut și primele blocaje de week-end pe Valea Prahovei, parcurile sunt pline, dar mijloacele de transport în comun sunt mai goale ca înainte de pandemie. Marea întrebare este cât va trece până când viața va reveni la normal, sau măcar aproape de normal, iar întrebarea poate fi pusă și pentru piața auto. Iată trei scenarii despre cum ar putea evolua piața auto locală, cu mențiunea că primul este cel mai probabil.Piața mașinilor noi ar putea încheia anul cu o scădere de aproximativ 20%, ceea ce ar însemna o piață de peste 125.000 de mașini noi. Șase ani consecutivi de creștere a avut piața auto locală care în 2013 atinsese una dintre cele mai mici valori anuale de după 1990: 57.000 de mașini.Aprilie, cu cele 4.300 de mașini înscrise în circulație, a fost una dintre cele mai slabe luni din ultimii 15 ani, mai slabe au fost luni precum septembrie 2018 (sub 2.800) sau ianuarie 2010 (sub 2.200). Însă, chiar și cu cele 4.300 de mașini, România a avut cifre mai mari decât Italia sau Spania, țări care mereu surclasează țara noastră). În acele țări carantina a fost dură și showroom-urile auto au fost închise, dar vânzările au crescut în luna mai.Piața locală a mașinilor second-hand din import ar putea încheia anul cu o scădere de aproximativ 10-15%, ceea ce ar însemna undeva pe la 380.000- 390.000 de mașini. Cel mai bun an pentru piața mașinilor SH din import a fost 2017, anul în care s-a scos timbrul de mediu (518.000 unități).Și tranzacțiile cu mașini SH pe plan intern ar putea scădea cu 5-10%, după un an record când au atins 625.000 de unități. Anul 2020 s-ar putea încheia cu 550.000 de unități, ceea ce ar însemna a treia cea mai bună valoare de când există date. Rămâne de văzut cum va evolua prețul mașinilor second-hand.Dacă aproape toate business-urile se vor deschide rapid și dacă în toamnă criza sanitară nu va mai reveni, piața mașinilor noi ar putea scădea cu aproximativ 5-10%. Programul Rabla va ajuta piața, iar Rabla Plus ar putea aduce un alt an record pentru vânzările de mașini full-electrice.La mașini second-hand din import am putea atinge un nivel similar cu cel din 2019, așadar în jur de 440.000 de mașini, mai ales că mulți își vor lua mașină, temându-se de transportul în comun. Și tranzacțiile cu mașini SH pe plan intern ar putea să fie nu departe de anul 2019, deci să treacă de 600.000 de unități, tot pe fondul ideii cum că, din cauza crizei Covid, oameni care nu aveau încă de gând să-și ia mașină, au decis să facă pasul. Și discursul în rândul șefilor companiilor auto merge pe ideea: mașina este mijlocul cel mai sigur de transport în contextul crizei Covid.Piața SH ar putea afișa cifre mari și fiindcă este foarte puțin probabil să se reintroducă un fel de timbru de mediu care să frâneze venirea de mașini vechi.Trebuie spus că este cel mai puțin verosimil și sperăm să nu fie cazul de așa ceva. În Europa, diverși oficiali și companiile mari de analiză vorbesc despre cele mai negre prognoze pentru mașinile noi și evocă scăderi de 40-50% față de 2019. La noi asta ar însemna că piața se întoarce la nivelul din 2016. Este însă scenariul cel mai ”negru”.Scenariul pesimist ar însemna pentru piața mașinilor second-hand o scădere de cel puțin 25-30%, dar este extrem de puțin probabil și se va întâmpla doar dacă din octombrie numărul de cazuri de infectare cu Covid-19 va crește din nou puternic. Este greu de crezut că vor putea fi impuse interdicții la fel de dure precum în perioada 25 martie - 15 mai, dar dacă se vor închide o serie de business-uri se va simți în economie. O parte dintre angajați vor alege să lucreze pe termen lung de acasă dacă pandemia va reveni la toamnă, altă serie de companii ar putea intra în faliment și puterea de cumpărare va scădea, iar acest lucru se va vedea și în diminuarea vânzărilor de mașini.