Vânzările de mașini au înregistrat o nouă scădere drastică în Europa. Unde a fost declinul mai mare și unde au arătat ceva mai bine cifrele

Evolutia vanzarilor de masini noi in UE in ultimele 12 luni

În UE s-au înmatriculat în luna mai 581.000 de mașini noi, față de 1,21 milioane în luna mai 2019. La cinci luni totalul indică 3,33 milioane mașini, față de 5,6 milioane între ianuarie și mai 2019.În mai, piața românească a scăzut cu 45%, dar în Croația scăderea a fost de 76%, în Portugalia de 74%, în Irlanda de 73% și în Spania, de 72%. Germania a scăzut cu 49%, iar procente mai mici au fost în Belgia și Slovenia (32%) și Cipru (29%).La mărci, Volkswagen are o cotă de 11,9% după cinci luni, Renault are 7%, Peugeot are 6,7% din piață, Skoda și Mercedes au 5,7%, iar Toyota, 5,5%. În luna mai vânzările Dacia au scăzut cu 52%, iar la cinci luni, cu 53% (de la 234.000, la 110.000).Dintre mărcile de volum, la Opel (66%) și la Seat (-63%) au fost scăderile cele mai mari în luna mai, în timp ce la aproape toate mărcile scăderea a fost între 45% și 55%. Luând în calcul toate mărcile, cele mai mici scăderi au fost luna trecută la MINI și Land Rover (-37%).