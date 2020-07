Un total de 300.000 de mașini electrice pe străzi în 2030 și eliminarea a 5 milioane de autovehicule vechi din parcul auto. Care sunt propunerile APIA pentru industria auto

10 masuri pentru Guvernul Romaniei din partea mediului de afaceri ce activeaza in sectorul auto din Romania, necesare revitalizarii activitatii comertului cu autovehicule si servicii post-vanzare:







Propunem asumarea urmatoarelor obiective specifice pentru anul 2030 (cu etapa intermediara si reevaluare in 2025):- Un parc de autovehicule electrice de 300.000 de unitati (cu 50.000 in 2025)- 30.000 puncte de incarcare (cu 5.000 in 2025, disponible in regim public si privat, pe langa care este necesar un numar semnificativ de statii de incarcare individuale – de resedinta)- Dublarea parcului de autobuze si inlocuirea integrala a celor actuale cu unele electrice- Casarea/eliminarea din parcul auto national a cca. 5 mil. de autovehicule usoare si grele > 11 ani (1 mil. pana in 2025)1. Realizarea de catre Ministerul Sanatatii a unui Ghid de sanatate publica / Cod de buna practica privind masurile de precautie in materie de sanatate pentru operatorii economici ce activeaza in acest domeniu. Asigurarea unor programe de testare a angajatilor companiilor respective.2. Realizarea si punerea in aplicare a unui Program National de innoire a parcului auto al autoritatilor publice prin achizitii publice de autovehicule, in special cu emisii reduse. Punerea in aplicare a legilor 37/2018 si 69/2017; actualizarea criteriilor pentru achizitia de autovehicule ecologice. Transpunerea Directivei pentru vehicule curate – “Clean Vehicle Directive” nr. 1161 / 2019, aceasta avand obiective clare pentru autoritatile publice si mijloacele de transport si pregatirea cadrului normativ subsecvent pentru punerea in aplicare incepand cu august 2021.3. Pregatirea din timp a cadrului normativ aplicabil Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, astfel incat operatorii din piata sa aiba elementele necesare pregatirii anului 2021. Eliminarea prevederilor care limiteaza (leasing, test-drive) abordarea consistenta a Programului Rabla Plus de catre potentialii beneficiari.4. Eliminarea nedeductibiltatii TVA pentru autovehiculele cu emisii zero sau scazute.5. Realizarea unui parteneriat public – privat pentru descentralizarea inmatricularii catre dealerii de automobile – digitalizarea procedurii de inmatriculare, in acord cu practica europeana din alte tari.6. Punerea in aplicare a Programului de finantare a infrastructurii pentru autovehiculele electrice (disponibil operatorilor economici) cu statii de incarcare la nivelul autostrăzilor, drumurilor europene și drumurilor naționale, in valoare de 53 milioane euro aprobat de catre Comisia Europeana pentru Romania (AFM – Min. Mediului).7. Introducerea in Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 a unor obiective pentru 2025 si 2030 privind numarul de autovehicule cu emisii zero sau scazute si statii de incarcare (electrice, hydrogen, CNG, LNG).8. Fiscalizarea comertului cu autovehicule rulate (realizat de catre persoane fizice dar si juridice), cu aplicare de la 1 ianuarie 2021 (beneficii pentru Bugetul de stat de cca. 700 mil EUR / an).9. Realizarea unui cadru normativ general pentru introducerea de catre municipii a Zonelor cu emisii scazute.10. Modificarea impozitului anual pentru autovehicule, cu luarea in considerare pentru calculul acestuia a parametrilor legati de poluare sau schimbari climatice.