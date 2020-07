Piața auto europeană a scăzut cu 22% în iunie, dar declinul este de 38% pentru primul semestru

Masini in parcare

Per total, în UE s-au înmatriculat 949.000 de mașini noi, în scădere cu 22% față de luna similară din 2019. Este o mare îmbunătățire față de mai și de aprilie când în toate țările erau restricții de circulație și multe showroom-uri erau închise. În iunie, toate piețele au scăzut, cu excepția Franței care a urcat cu 1%, ajutată de subvențiile pentru mașinile ecologice. Spania a scăzut cu 36%, Portugalia cu 56% și Croația cu 49%. Cele mai mici scăderi au fost în Belgia (-2%), Cehia (-5%) și Slovenia (-6%).Piața britanică a scăzut cu 35% în iunie și cu 48% la șase luni. Per total, pentru prima jumătate de an cifrele arată rău: Spania (-51%), Italia (-46%), Franța (-39%), Germania (-34%), Grecia (-44%), Croația (-54%).La capitolul mărci, câteva au scăzut cu mai mult de 50%. Jaguar (-58%), Mazda (-52%), Jeep (-50%), Alfa Romeo (-52%). Dacia a coborât cu 46%, de la 288.000 de mașini, la 155.000.Cel mai bine au mers mărci cu vânzări mai mici, precum Porsche (-13%), DS (-15%) sau Lexus (-26%).