Piața auto își revine, chiar dacă este mult sub nivelul de anul trecut - Ce mașini au cumpărat românii

Deși în luna iulie a acestui an s-au înmatriculat (conform datelor DRPCIV) mai puține autovehicule comparativ cu luna similară a anului trecut (-42,4%), dacă ne raportăm la evoluția din acest an, se poate aprecia că piața auto dă semne de revenire (+22,9% comparativ cu volumul înregistrat în luna iunie, după ce și în iunie s-a remarcat o creștere de 38,9% față de luna mai a acestui an).La autoturisme, iulie și ianuarie au fost cele mai bune luni, cu peste 12.000 de unități, iar iunie a depășit 10.000. Aprilie a fost luna de minim, cu sub 4.300 de mașini.Au fost înmatriculate 14.687 autovehicule (autoturisme, vehicule comerciale ușoare și grele, minibuze si autobuze), cifră care este, însă, inferioară (-42,4%) celei din luna similară din 2019, când au fost înmatriculate 25.490 autovehicule, multe datorită unor termene limită impuse prin regulamentele de omologare. Astfel, după 7 luni din 2020, se înregistrează o evoluție generală negativă a pieței (-34,2% comparativ cu perioada similară din 2019).Top-ul general pe mărci (autoturisme + autovehicule comerciale) după 7 luni din 2020 este condus de către Dacia, cu 20.252 unități, urmată de către Volkswagen, cu 5.779 unități, Renault 5.667 unități, Skoda, 5.000, Ford 4.905 unități, și Hyundai cu 4.064 unități. În top 10, Toyota a avut cea mai mică scădere (8%), iar Ford, cea mai mare (53%).Pe modele, cu cele 8.353 unități vândute, Dacia Logan este cel mai bine vândut model după 7 luni din 2020 (-46,6% comparativ cu anul trecut), urmat de Dacia Duster, 4.731 unități (-25,9%), Dacia Sandero, 4.576 unități (-7,6%), Renault Clio, 2.074 unități (-44,6%) și Skoda Octavia, 1.795 unități (-39,0%). În top 10, Nissan Qashqai a avut ce mai mare scădere (-55%), iar Dacia Sandero, cea mai mică (-8%).Analizând segmentarea pe clase, după primele 7 luni din anul 2020, toate segmentele sunt în teritoriul negativ. Segmentul SUV este, în continuare, pe prima poziție, cu o pondere în total piață de 38,7%, acesta înregistrând și o scădere sub media pieței (-25,4% față de -34,0%). Segmentul C, cu 33,5% din total piață este pe locul secund, iar pe locul al treilea, în ușoară creștere în ultimele luni, segmentul B, care reprezintă 20,6% din total piață.In funcţie de tipul de combustibil al achizițiilor de autoturisme, remarcăm faptul că, în luna iulie 2020, ponderea autoturismelor diesel este superioară celei înregistrate în luna precedentă din 2019, (22,7% în iunie). Si pe ansamblul perioadei, autoturismele diesel înregistrează o creștere a cotei de piață în 2020, respectiv 28,3% comparativ cu 26,6%, cât se înregistra în 2019.Pe ansamblul primelor 7 luni ale anului 2020, autoturismele pe benzină continuă să dețină cea mai mare pondere, respectiv 65,6% din total (în scădere față de cota înregistrată anul trecut, 69,5%). Mașinile 100% electrice au totalizat 938 de unități, creștere cu 39% față de primele șapte luni din 2019. Cele mai mari volume înregistrează Renault (285 unități), Skoda (213 unități) și BMW (132 unități).În acest context, este de așteptat ca, în 2020, achizițiile de autoturisme “verzi“ să înregistreze volume semnificativ mai mari decât cele din anul anterior, acestea fiind, în mare măsură, stimulate de Programul Rabla Plus (la această dată, programul înregistrează peste 1.400 rezervări de autoturisme electrice și hibride plug-in față de doar 800 anul trecut ( => +75% intenție de cumpărare).O altă analiză de interes este evoluția autoturismelor cu tracțiune integrală (4x4). După 7 luni din 2020, acestea reprezintă 21,4% din totalul achizițiilor, pe un volum total de 13.201 unități, inferior cu 27,4% celui consemnat în aceeași perioadă din 2019.In ceea ce privește tipul proprietarului, cele mai multe achiziții de autoturisme după 7 luni din 2020 sunt realizate de către persoanele juridice, care acoperă 58% din totalul achizițiilor de autoturisme, celor fizice revenindu-le restul de 42%.