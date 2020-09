Renault, planul de salvare și o reorganizare radicală - Cum vrea Luca de Meo să readucă grupul pe profit

Noul CEO Luca de Meo care este în funcție de la 1 iulie a venit de la șefia Seat și este unul dintre oamenii cu cea mai mare experiență de conducere în industria auto europeană. De Meo s-a născut la Milano, în 1967, și-a început cariera la Renault, a lucrat la Toyota, apoi a avut un rol important și relansarea Fiat 500 și din 2009 a lucrat timp de 11 ani în Volkswagen Group (la Audi și Seat).De Meo este un ”as al marketingului”, iar presa a scris că este privit ca un ”Mesia” capabil să repună grupul pe linia de plutire, cum a făcut și la Seat.De Meo a fost așteptat cu multă speranță și deja își impune stilul. Anunță rapid măsuri, nu vrea să se concentreze pe volume de vânzări, ci pe modele care aduc profitabilitate mai mare. Se va ocupa personal de marca Renault, a adus doi noi designeri și va trebui să se ocupe și de ”repararea” relațiilor tensionate cu șefii Nissan. În plus, de Meo se va concentra pe activitățile europene ale grupului.”Groupe Renault are în vedere dezvoltarea organizării sale în jurul a 4 unități de business: Renault, Dacia, Alpine și Noi mobilități. Obiectivul este să ofere fiecărei unități o organizare autonomă”, anunța joi, compania. Este o schimbare, fiindcă până acum grupul era organizat pe zone geografice. Dacia va fi o divizie cu un mare grad de autonomie și va fi condusă de Denis Le Vot, (EVP, regions, sales and marketing, Groupe Renault, pentru Dacia).La Dacia vor fi multe nouătăți: noile Sandero, Sandero Stepway și Logan vor fi prezentate curând, în câteva luni ar trebui arătată și versiunea de serie a mașinii electrice, iar la anul ar putea fi lansat noul Lodgy.Pentru marca Renault, De Meo spune că obiectivul este să fie lansate modele de succes în segmentul C și în alte segmente superioare, unde marjele de profit sunt mai mari. ”Principala direcție a mărcii Renault este să fie perceputa ca având calitate superioară”, a spus De Meo, într-un interviu pentru Le Point., a declarat Luca de Meo, CEO Groupe Renault.Va fi creată o divizie nouă, ”New Mobility” pentru mașini electrice, proiecte de condus autonom și alte servicii de mobilitate. Renault vinde mașini electrice de un deceniu, vânzările au crescut în ultimii ani, însă ponderea acestora este foarte mică în total.Renault are o capitalizare de aproape 7 miliarde euro, după ce în aprilie 2018 depășea 33 miliarde dolari. Minimul a fost în martie anul acesta, sub 6 miliarde dolari.Renault își va reduce capacitatea globală de producție de la 4 milioane vehicule/an în 2019, la 3,3 milioane în 2024. Traiectoria este cu totul diferită de cea imaginată de fostul CEO Carlos Ghosn care vorbea de 5 milioane de mașini în 2022.Renault a publicat la final de mai planul său de reducere a costurilor care prevede și reducerea efectivelor cu 15.000 de angajați în lume. Printre prevederi se numără și suspendarea proiectelor de creștere capacitară planificate în Maroc și România.Surse: Le Figaro, Automotive News, Bloomberg, BFMTV