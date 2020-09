Ce mașini au cumpărat românii în primele opt luni

Datele APIA arată că s-au înmatriculat 73.000 de mașini noi, cu 38% mai puține decât anul trecut. La finalul primelor 8 luni din 2020, Top 10 este condus de către Dacia, cu 22.707 unități (-36% față de 2019, cotă de piață 31,2%), urmată de către Volkswagen cu 5.760 unități (-28% și o cotă de 7,9%), Skoda 5.742 unităţi (-37% și o cotă de 7,9%), Renault 5.414 unități (-47% și o cotă 7,4%) și Hyundai 4.609 unități (-16%, cotă de piață 6,3%). În top 10, Toyota a avut cea mai mică scădere, -14% și Hyundai, -16%.Pe modele, cu cele 10.258 unități înmatriculate după 8 luni din 2020 , Dacia Logan este pe primul loc (dar, în scădere cu 47% comparativ cu anul trecut), urmat de Dacia Sandero cu 5.575 unități (-13%), Dacia Duster, 5.440 unități (-30%), Renault Clio, 2.409 unități (-45%) și Skoda Octavia, 1.970 unități (-44%). In acest context general, este de remarcat creșterea înregistrată de Hyundai Kona (+39%).Analizând segmentarea pe clase, după primele 8 luni din anul 2020, toate segmentele sunt în ”teritoriu” negativ. Segmentul SUV este, în continuare, pe prima poziție, cu o pondere în total piață de 38,5%, acesta înregistrând și o scădere sub media pieței (-30% față de -38%). Segmentul C, cu 33% din total piață este pe locul secund, iar pe locul al treilea, în ușoară creștere în ultimele luni, segmentul B, care reprezintă 20% din total piață.Lu SUV-uri mici și compacte, Duster conduce detașat, urmat de Nissan Qashqai, Hyundai Kona, Hyundai Tucson și Toyota C-HR, iar la SUV-urile mari și foarte mari conduc modele precum Skoda Kodiaq, Volkswagen Touareg, Mercedes Benz GLE, BMW X5 și BMW X6.La cele mai mici mașini din piață conduce Toyota Aygo, urmată de Skoda Citigo și Volkswagen Up!, iar la clasa B, Sandero este urmată de Renault Clio și Hyundai i20. La clasa C, Logan este urmată de Skoda Octavia și Renault Megane.În funcţie de tipul de combustibil al achizițiilor de autoturisme se remarcă faptul că, în luna august 2020, ponderea autoturismelor diesel rămâne la un nivel redus (25,2%), deși pe ansamblul perioadei, acestea înregistrează o creștere a cotei de piață în 2020, respectiv 27,8% comparativ cu 26%, cât se înregistra în 2019.În ceea ce privește autoturismele pe benzină, acestea înregistrează o scădere de 4,2 puncte procentuale pe ansamblul primelor 8 luni ale anului 2020 comparativ cu anul 2019, dar continuă să dețină cea mai mare pondere în piață, respectiv 65,9% din total.Pe subcategorii se consemnează o creștere importantă de 27,4% la autoturismele 100% electrice și una mult mai consistentă, de 116,0%, la cele hibride plug-in. Pe de altă parte, autoturismele hibride care dispun de propulsie electrică (nu sunt incluse aici cele ”mild hibrid”), înregistrează, după primele 8 luni din 2020, o evoluție negativă (-13,6%).În ceea ce privește topul pe mărci la 8 luni al automobilelor electrice (100% + cele hibride plug-in), care sunt stimulate prin Programul Rabla Plus, cele mai mari volume înregistrează Renault (308 unități), Skoda (285 unități) Volkswagen (162 unități), BMW (153 unități) și Hyundai (140 unități)În acest context, este de așteptat ca, în 2020, achizițiile de autoturisme “electrice“ care sunt stimulate prin Programul Rabla Plus să înregistreze volume semnificativ mai mari decât anul anterior (la 8 luni au deja o creștere generală de 43,7% a înmatriculărilor), în condițiile în care sunt peste 1.750 rezervări de autoturisme electrice și hibride plug-in față de doar 1.050 anul trecut (+65%).