Ce ar putea anunța Elon Musk la evenimentul 'Battery Day'

Evenimentul 'Battery Day' ar fi trebuit să se țină în aprilie, dar a fost amânat din cauza pandemiei. Este de așteptat să fie și câteva prezentări mai tehnice, cu noțiuni de chimie, dar cu siguranță Elon Musk va știi, în stilul caracteristic, să lase câteva promisiuni memorabile.Musk a promis multe lucruri în multe domenii, dar când este vorba de Tesla Motors și de SpaceX o bună parte dintre ele s-au adeverit, chiar dacă ceva mai târziu decât spera el.Nu se știe cu certitudine ce se va anunța, dar sunt o serie de zvonuri.Aproape sigur Musk va anunța creșterea autonomiei pentru viitoarele modele Tesla și va anunța că au fost găsite moduri de a produce cu prețuri mai mici bateriile. Puțini sunt cei care cred că va fi anunțată o nouă tehnologie, revoluționară, de producere a bateriilor.De exemplu, s-ar putea ca Tesla să anunțe faptul că a scăzut costul bateriilor la sub 100 de dolari pe kilowat - oră și că va duce costul la 80 de dolari pe kwh în 2025. Tesla poate face baterii mai ieftine fiindcă a găsit moduri de a crește densitatea acestora, practic stocând mai multă energie în același volum sau într-unul mai redus.Alte zvonuri spun că Tesla Motors va anunța tehnologii noi legate de electrozi, tehnologii perfectate după achiziția companiei Maxwell Technologies în 2019. Tehnologia numită ”dry-electrode” permite reducerea cantității de energie necesară în procesul de fabricație și deci reducerea echipamentelor și spațiului necesare în uzină, ceea ce înseamnă costuri totale mai mici.Ar putea fi anunțată și reducerea cantității de cobalt folosită în baterii. Cobaltul este un metal alb-argintiu, foarte dur, întrebuințat la fabricarea unor oțeluri speciale. Problema cu acest metal ține de faptul că este foarte scump și că vine din minele aflate în R D Congo, un loc celebru pentru munca forțată și pentru faptul că și copiii sunt obligați să lucreze în condiții inumane.Foarte interesant ar fi un anunț despre așa-numita ”million-mile battery”, adică o baterie care să reziste peste 1,6 milioane km, o diferență mare față e garanția de acum care este de 150.000 de mile sau 8 ani. Se pare că Tesla s-a aliat cu chinezii de la CATL pentru a dezvolta această baterie care va scădea costul pe kilowatt - oră pentru baterii și va duce la o apropiere a prețurilor mașinilor electrice de cele ale mașinilor pe benzină. Un obiectiv care ar da bine ar fi ”mașina de 25.000 de dolari”, în timp ce Model 3 a fost ”mașina de 35.000 de dolari”.Dacă Tesla ar putea construi o baterie atât de rezistentă, mașinile sale ar fi interesante chiar și pentru flote și s-ar schimba mult percepția asupra vehiculelor electrice.S-ar putea ca Tesla să anunțe noi parteneriate cu mai mulți furnizori de componente pentru baterii, însă este de așteptat și un anunț cum că Tesla ar putea să producă ”in house” propriile baterii. Tesla produce baterii cu Panasonic la așa-numita Gigafactory din statul Nevada, însă are contracte și cu companii mari precum LG Chem sau CATLSurse: The Verge, AFP, Bloomberg