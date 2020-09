VIDEO Elon Musk promite mașina electrică de 25.000 de dolari, dar nu mai repede de 3 ani. Capitalizarea companiei a scăzut cu peste 50 miliarde dolari după anunț

Musk nu a anunțat un nou mod de construcție a bateriilor pentru mașini electrice, ci a promis o serie de inovații precum tehnologia ”dry electrode” și faptul că bateria devine element structural al mașinii.









Bateria este cel mai scump element al mașinii electrice, ajungând să fie în jurul a 25-35% din costul total, iar prin reducerea costurilor cu bateria, cei de la Tesla Motors spun că vor lansa, cel mai devreme în 2023, o mașină electrică de 25.000 de dolari. Musk a spus că mașina va fi complet autonomă. Prețul de pornire al mașinilor Tesla în SUA este acum de 38.000 de dolari, fără a include subvențiile.

Tesla are o capitalizare de piață de 400 miliarde dolari, dar a pierdut câteva zeci de miliarde după eveniment, nu doar fiindcă investitorii au fost dezamăgiți de lipsa unui anunț super-important, ci și fiindcă mașina de 25.000 de dolari va ieși cel mai repede în 2023, dar cel mai probabil în 2024, deci la câțiva ani distanță de momentul actual.Tesla Motors a anunțat și versiunea “Plaid” a sedan-ului Model S care promite o autonomie de aproape 800 km și care poate fi comandată, însă va ajunge la clienți la final de 2021. Model S Plaid are o viteză maximă de 320 km/h, ajunge de la 0, la 100 km/h în sub două secunde, iar prețul este de 140.000 dolari.Practic, Tesla a prezentat diverse mici avansuri legate de stadiile de producție ale bateriei: conceperea celulelor, lanțul de fabricație, utilizarea siliconului, fabricarea catodului și metalele utilizate, dar și integrarea bateriei în cadrul mașinii.Practic, Musk nu a anunțat revoluționarea modului în care este construită bateria sau cum funcționează ea, însă a anunțat moduri prin care producția va fi mai eficientă și energia va fi mai bine generată și conservată în interiorul bateriei.