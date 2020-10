Dacia va prezenta joi prima sa mașină electrică. De ce momentul este unul istoric

Anul trecut s-au înmatriculat în România 1.500 de mașini full-electrice noi. Cum arată ultimii șapte ani





Dacia Spring va deveni cel mai ieftin model electric de pe piața UE, diferența față de concurență urmând să fie de 3-4.000 de euro. Pentru mulți ani lansarea unei mașini electrice Dacia nu avea rost, fiindcă erau mai mari costurile de producție și prețul mașinii ar fi fost mult prea mare pentru publicul potențial al mărcii. În plus, nici stațiile de încărcare nu erau suficient acum 4-5 ani, dar acest număr a crescut puternic în ultimii 2-3 ani.Acum însă, mașinile electrice ating cifre record, tot mai mulți producători auto lansează modele și autonomia este în medie mult mai mare decât la mașinile electrice care erau lansate acum un deceniu. În aceste luni cota mașinilor 100% electrice și a hibridelor plug-in a ajuns la o zecime din mașinile noi vândute în Europa și se estimează că va urca spre 15% în 2021.Luând în calcul doar mașinile full-electrice, în UE s-au vândut 220.000 în șase luni, creștere de 22% față de prima parte din 2019, iar numărul de modele disponibile a ajuns la aproximativ 30.Vânzările de mașini 100% electrice se vor apropia de jumătate de milion în Europa anul acesta, iar două modele vor depăși cu siguranță 50.000 de unități fiecare: Renault Zoe și Tesla Model 3.A contat mult și faptul că aproape toate țările europene au subvenții pentru cumpărătorii de mașini full-electrice, iar prețul devine mai acceptabil pentru public. În plus, și pentru Dacia, un model electric coboară media emisiilor medii de CO2 pentru marcă, lucru bun în perspectiva noilor reguli europene.Micul SUV de oraș va atrage clienți mai tineri pentru Dacia, va fi lejer cea mai bine vândută mașină electrică de pe piața locală, dar autonomia reală va fi probabil undeva între 150 și 170 km.Modelul are la bază o mașină electrică din China, numită Renault K-ZE. Dacia electrică va ajunge la clienți în 2021.Mașina are patru locuri și cinci uși, lungimea este de 3,73 metri, cu 34 cm mai puțin decât Sandero și cu 61 cm mai puțin decât Duster. Nu este o mașină cu care să mergi în concediu departe, dar este o mașină de oraș și una care s-ar putea preta pentru servicii de ride-sharing,Vorbim deci de o mașină de clasă A, dar aspectul de SUV ar putea face modelul mai atrăgător pentru publicul tânăr, mai ales că SUV-urile de oraș s-au vândut super-bine în Europa în ultimii ani.Pentru viitorul mărci Dacia contează mult și faptul că noul CEO al Renault, Luca de Meo, este foarte dornic să dezvolte marca și i-a dat o autonomie fără precedent în cadrul grupului.2013: 42014: 72015: 242016: 742017: 1372018: 6052019: 1.506Piața totală poate atinge 2.000 de mașini în acest an și poate ajunge spre 5.000 în 2023.Cele mai ieftine mașini electrice de pe piața europeană sunt Renault Twingo Electric și Skoda Citigo e iV.Renault a prezentat în 2009 primele mașini electrice și le-a lansat în 2011, iar despre Dacia electrică s-a vorbit încă de acum 10 ani, dar nu a venit timpul nici acum.Ce spunea în 2009 Jacques Chauvet, care atunci era director pe regiunea Euromed la RenaultMașinile electrice nu au cum să se dezvolte rapid în vreo țară. În România, dacă este vorba de București, este multă poluare, iar clienții de automobile trebuie sa conștientizeze faptul că mașinile electrice vor deveni acceptabile ca preț și comparabile cu cele cu motor termic. Este clar că unele țări, cum ar fi Franța, îi subvenționează pe cei care își iau mașini electrice și costul mașinii scade chiar sub cele cu motor termic. Subvențiile nu pot dura la nesfârșit din păcate, dar mașina electrică are nevoie de timp să se dezvolte ca tehnologie și se va ieftini, astfel încât să merite a fi produsă în volume mari.Când am putea vedea o Dacie cu motor electric? ”În niciun caz imediat, însă pe termen lung este posibil să vedem o Dacie cu motor electric, nimic nu împiedică montarea unui astfel de motor pe platforma Dacia, însă e vorba de o marcă low-cost iar bateria este foarte scumpă, dar peste câțiva ani va exista o Dacie electrică în momentul în care prețul bateriei se va diminua. (...) În orice caz, Dacia va rămâne marcă low-cost, nu va devia de la strategia sa.Câteva luni mai târziu, la final de 2009 în interviul său ”de adio”, Francois Fourmont vorbea despre Dacia electrică ce ar putea apărea peste un deceniu, adică în 2019. Fourmont a fost unul dintre cei mai carismatici directori ai Dacia pe care a condus-o într-o perioadă grea, dar de creștere.Un model Dacia cu motor electric este o soluție pe termen scurt și mediu?”Pe termen scurt cu siguranță nu este o soluție, pe termen mediu, depinde ce înțelegem prin termen mediu, prioritatea în cadrul grupului este lansarea modelelor electrice anunțate de Renault, însă la un orizont de zece ani, de ce nu o Dacie electrică?”