LIVE VIDEO TEXT Dacia prezintă prima sa mașină electrică, Spring. Autonomia promisă este de 225 km. Mașina va ajunge la clienți în toamna lui 2021. Cum arată Spring

Dacia a prezentat într-un eveniment online versiunea de serie a conceptului Spring arătat în primăvară. Modelul electric cu autonomie de 225 km va putea fi comandat de la vară și va ajunge la clienți în toamnă, urmând a deveni cea mai ieftină mașină electrică din UE. Sub sigla Renault a fost prezentat și un concept de Megane electric ce va fi produs din 2021. Motorul Megan-ului va avea echivalentul a 220 CP, în timp ce la Dacia Spring va fi de 45 CP.







Ce spune Dacia despre design și dimensiuni





Linia generală a mașinii se remarcă prin elemente specifice universului modelelor crossover – pasaje ale roților bine conturate, bare de pavilion, bare de protecție ranforsate în partea inferioară, scut de protecție în partea din spate și o gardă la sol supraînălțată (150 mm gol).



Capota motorului bombată și flancurile proeminente îi conferă modelului un aspect robust. Cu toate acestea, Spring aparține segmentului mini : dimensiunile sale sunt de numai 3,73 m lungime, 1,62 metri lățime (fără retrovizoare) și 1,51 m înălțime.





UPDATE 4 Dacia Spring va avea autonomie de 225 km. Masșina va fi prezentă la serviciile de ride-sharing la început de 2021. Pentru clienții persoane fizice livrările vor fi în toamna lui 2021 și comenzile vor putea fi făcute din vara. Va exista șo o versiune cargo cu bancheta din spate scoasă.







UPDATE 3 Compania a prezentat Megane Vision, un concept electric derivat din Megane. Motorul are echivalentul a 220 CP, iar bateria este de 60 kw. Autonomia este de 450 km în ciclul WLTP. Modelul va fi produs de la final de 2021 la uzinele din Franța. O numit Renault-ution, spune De Meo, referindu-se la redresarea mărcii aflată în criză.











UPDATE 2: Dacia electrică este cel mai simpatic și ieftin vehicul electric din Europa. Vom prezenta și un hatchback electric Renault de segmentul C, spune Luca de Meo.





UPDATE 1: Luca de Meo. șeful Renault, spune că sunt 350.000 de mașini electrice ale mărcii pe străzi, iar modelul Zoe este a doua cea mai vândută mașină electrică, după Tesla Model 3. Toate modelele Renault vor avea după 2022 o versiune electrică sau hibridă.











Renault a adus în 2011 primele sale mașini electrice în Europa, iar în 2012 a lansat Zoe, mașina electrică ce este și acum cea mai vândută în Europa, dar vorbim de cifre mici față de mașinile pe diesel și benzină. În plus, dacă acum 6-7 ani erau cam 10 modele electrice pe piață, în prezent sunt de trei ori mai multe.

Prețurile de pornire (rotunjite) pentru câteva modele electrice, înainte de subvenții





Despre Dacia electrică se vorbește de peste un deceniu, dar nu se punea problema lansării unui model de serie pe atunci, fiindcă stațiile de încărcare erau ca și inexistente, iar tehnologia era și mai scumpă decât acum, astfel că o mașină Dacia ar fi costat clar peste 20.000 de euro și nu ar fi avut cumpărători.Acum însă sunt mai multe stații de încărcare, prețul tehnologiilor a scăzut și subvențiile acordate de statele europene ajung și la peste 8-10.000 de euro, astfel că o mașină electrică devine interesantă, chiar dacă autonomia modelelor de intrare în gamă este de sub 250 km.Dacia electrică Spring va costa probabil undeva în jur de 15-17.000 euro fără subvenții, va avea a autonomie reală undeva pe la 150-180 km și o viteză maximă de 105-110 km/h. Nu va fi o mașină mare, conceptul are 3,7 metri, cu 30 cm mai mic decât Sandero, iar versiunea de serie va fi tot cam pe acolo. Fiind o mașină electrică, este mai grea decât una convențională, bateria cântărind probabil undeva pe la 250 - 300 km.Dacia electrică nu este nici o mașină mare, nici una iute, ci este, cum spun francezii, ”une petite citadine aux allures de SUV”, adică o mașinuță de oraș, dar cu înfățișare de SUV.Pentru o autonomie mai mare ar fi fost nevoie de o baterie mai mare și de un motor mai puternic, ceea ce ar fi dus prețul peste 20.000 de euro și ar fi ieșit din ”plaja” de clienți a mărcii. Mașinile electrice cu autonomie reală de peste 250 km costă, fără subvenții, undeva pe la 30.000 de euro.Cum arată piața pe care Spring va ieși la anul? În prima jumătate din 2020 s-au vândut în Europa 220.000 de mașini electrice, în creștere cu 22% față de S1 2019, iar asta datorită subvențiilor care au făcut ca mașinile să fie atractive la preț pentru mulți. Cel mai vândut model a fost Renault Zoe, cu 36.000 de unități, urmat de Tesla Model 3 cu 32.000 și Volkswagen e-Golf, cu 17.000, top 5 fiind încheiat de Peugeot e-208 și Audi e-Tron. Locurile de la 6 la 10 au fost ocupate de modelele Nissan Leaf, Hyundai Kona EV, Kia Niro EV, BMW i3 și Volkswagen e-Up!. Însă pe piață sunt aproximativ 30 de modele și Renault are concurență serioasă.În România, datele APIA arată că mașinile electrice au cel mai bun an de până acum datorită subvențiilor din programul Rabla Plus care ajunge la 9.000 de euro. Pentru primele nouă luni vânzările de mașini electrice au totalizat 1.407 unități, cu 40% peste perioada similară din 2019. 343 de mașini au fost Renault, 306 au fost Skoda și 198 Volkswagen. Hyundai a vândut 152 de mașini electrice, BMW 78 și smart, 67. Tesla a fost pe locul nouă, cu 45, dar cifrele se referă doar la mașinile noi.Ponderea electricelor din total piață este mică, 1,6%, dar este mare lucru că s-a dublat într-un an.Skoda CITIGOe iV (20.000 de euro cu TVA)smart EQ fortwo coupe (22.000 Euro cu TVA)Volkswagen e-up! (22.500 Euro cu TVA)smart forfour EQ (22.600 Euro cu TVA)Opel Corsa-e (29.900 Euro cu TVA)Peugeot e-208 (30.000 Euro cu TVA)Renault Zoe Z.E. (30.300 Euro cu TVA)Volkswagen e-Golf (33.100 Euro cu TVA)MINI Cooper SE (33.100 Euro cu TVA)Peugeot e-2008 (33.500 Euro cu TVA)Volkswagen ID.3 (36.000 Euro cu TVA)KIA e-Soul (37.800 Euro cu TVA)BMW i3 (40.300 Euro cu TVA)Tesla Model 3 (aproximativ 50.000 de euro).Mașinile Tesla sunt excluse din programul Rabla Plus și în acest an, fiindcă producătorul nu este reprezentat oficial în România.