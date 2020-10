Renault a prezentat un concept de Megane 100% electric. Mașina va fi produsă de la final de 2021

Luca de Meo, șeful Renault, spune că showcar-ul anunțat acum arată în proporție de 95% la fel ca și versiune de serie.









Bateria este de 60 kwh, motorul are echivalentul a 220 CP și mașina are 4,21 metri lungime, cu 15-30 cm mai puțin decât hatchback-urile compacte convenționale. Megane cu combustie internă are 4,36 metri lungime.

Compania mai spune că bateriile dezvoltate pe platforma CMF-EV au o caracteristică specială prin faptul că sunt „structurale” - fac parte integrantă din structura mașinii și ajută la absorbția energiei de impact în cazul unei coliziuni laterale.





Megane este construit pe noua platformă tehnică CMF-EV care a fost folosită și pentru SUV-ul de mari dimensiuni Nissan Ariya. Megan electric împrumută mai multe trăsături de la conceptul Renault Morphoz.”Platforma CMF-EV are multe avantaje care o diferențiază de o platformă tradițională utilizată pentru vehiculele termice sau mixte cu motor electric / combustie internă. De exemplu, are un compartiment al motorului mai mic, deoarece motoarele electrice sunt mai compacte decât omoloagele lor pe diesel și pe benzină. Ampatamentul extins și roțile situate la cele patru colțuri ale vehiculului oferă spațiu mai mare și un design mai estetic”, spune cei de la Renault.”Aceste baterii compacte de diferite grosimi pot fi montate în moduri diferite pentru a oferi cele mai bune niveluri de compactare de pe piață, pentru proiectarea vehiculelor mai mici și mai aerodinamice. Consumul electric este astfel redus semnificativ, raza de acțiune este mărită și eficiența energetică îmbunătățită”, spun cei de la Renault.Date tehniceLungime: 4,210 mmLățime: 1,800 mmÎnălțime: 1,505 mmAmpatament: 270 mmRoți: 20 inciAnvelope: Continental 245/40 ZR 20Greutate: 1650 kgMotor: motor electric cu rotor înfășurat de 160 kW (217 CP)Transmisie: 4x2Tracțiune: fațăÎncărcare: AC până la 22 kW, DC până la 130 kWBaterii: 60 kWh - 400V