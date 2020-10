Dacia Spring - Cât ar putea fi autonomia în cele mai rele condiții de condus și care vor fi diferențele față de SUV-ul electric Renault care se fabrică deja în China

Cei de la Dacia au explicat de ce Spring se produce în China: piața de acolo este cea mai mare pentru vehiculele electrice, 60% din vânzările mondiale fiind în China. În consecință, China are un ecosistem foarte bine pus la punct cu furnizori de componente și Dacia poate ține costurile la un nivel scăzut și, simultan, poate aduce rapid modelul în Europa, deoarece chinezi produc rapid și eficient.





Aici trebuie spus că un motiv pentru care mașina este produsă în China ține de faptul că tot China este cel mai mare producător mondial de baterii pentru aceste mașini, în timp ce Europa este mult în urmă. Bateria costă câteva mii de euro la o mașină electrică, fiind cea mai scumpă componentă.Bateria de la Spring cântărește 280 kg, iar întreaga mașină are o greutate de 955 kg. Bateria are 26,8 kWh, iar motorul este de 33 kW (44 CP).Ce va urma dacă vânzările vor fi foarte bune? Va fi mutată producția Spring în Europa sau Maroc ”Nimic nu este imposibil, dar pentru moment nu există un astfel de plan”, spune Mihai Bordeanu, director de marketing la Dacia.Mașina electrică Renault K-ZE care este produsă în China și cu care Spring are multe în comun, costă 9.000 de euro în China, după aplicarea subvențiilor. În Europa, regulile de siguranță sunt însă diferite.Există însă diferențe structurale între K-ZE și Spring? ”Mașina a fost upgradată și adaptată pentru piața europeană și Renault K-ZE din China este foarte diferită de Dacia Spring. Am făcut multe adaptări, s-au făcut ranforsări și modificări, spre exemplu la lonjeroane”, spun cei de la Groupe Renault. În plus, Spring a fost adaptată pentru a face față schimbărilor introduse la testele de impact EuroNCAP care vin cu reguli mai dure decât cele de la testele de siguranță din China.Autonomia medie promisă este de 225 km, dar i-am întrebat pe cei de la Groupe Renault care ar putea fi autonomia minimă, dacă șoferul conduce, spre exemplu, cu viteză mare pe autostradă sau/și pe vreme foarte rece.”Este greu de spus care va fi autonomia minimă, condusul nu este liniar, dar la viteze maxime bateria se consumă mai repede și nimeni nu va conduce la -30 de grade cu 130 km/h. Însă chiar și în cele mai rele condiții, autonomia ar trebui să fie de 120-150 km. Totul depinde de condițiile de condus”, spune Marc Suss, directorul programului Global Access din cadrul grupului Renault ”Autonomia mașinii nu poate coborî sub 100 km/h nici dacă o conduce Lewis Hamilton în Siberia”, a glumit Dan Bordeanu, directorul de marketing al Dacia. În aceste condiții, este rezonabil să ne așteptăm la o autonomie medie de 180-200 km în condiții normale.Mașina va fi lansată în primăvara lui 2021 la companiile de car-sharing, pentru clienții persoane fizice precomenzile se pot face în vară, iar mașinile vor ajunge începând cu luna septembrie 2021. De ce această diferență? Cei de la companie spun că vor ca pe șosele să fie cât mai multe mașini Spring până în toamnă și Franța și Spania sunt țările în care vor fi primele parteneriate. La final de 2021 va fi lansată și varianta cargo.Cei de la Groupe Renault nu au comunicat prețul mașinii, însă au spus că va fi cea mai ieftină mașină electrică din UE. Cei de la Renault au dat însă un exemplu din Franța, unde benzina este 1,4 euro/litru, iar încărcarea unui Spring ar costa 5 euro (și autonomia va fi de 200 km), în timp ce pentru a rula 200 km cu un Sandero benzina ar costa 22 de euro.- o oră pentru o încărcare 80% la o bornă DC 30 kW- 5 ore pentru o încărcare 100% la un Wallbox de 7,4 kW- 8h30 pentru o încărcare 100% la un Wallbox de 3,7 kW- 14 ore pentru o încărcare 100% la o priză standard de 2,3 kW