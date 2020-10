Sindicatele franceze de la Renault sunt furioase că Dacia Spring va fi produsă în China

Renault este în criză financiară și își va reduce efectivele și producția pentru a se redresa. În acest context, sindicatele din Franța ar vrea ca Dacia Spring să fie produsă în Franța unde Renault produce și modelul Zoe, cea mai vândută mașină electrică din Europa.Frank Daoust, purtător de cuvânt la sindicatul CFDT spune, citat de Bloomberg, că se opune cu tărie ca Spring să fie fabricată în China și că alegerea acelui loc de producție ”se bate cap în cap” cu sprijinul dat de guvernul de Paris industriei auto franceze și cu ideea creării de locuri de muncă suplimentare în Franța.Un alt sindicat, FO, spune că amprenta de carbon va fi dezastruoasă din cauză că mașinile vor fi aduse tocmai din China.Spring va fi produs la uzina Shiyan deținută împreună cu Dongfeng și Nissan.Cei de la Dacia au explicat de ce Spring se produce în China: piața de acolo este cea mai mare pentru vehiculele electrice, 60% din vânzările mondiale fiind în China. În consecință, China are un ecosistem foarte bine pus la punct cu furnizori de componente și Dacia poate ține costurile la un nivel scăzut și, simultan, poate aduce rapid modelul în Europa, deoarece chinezi produc rapid și eficient.Aici trebuie spus că un motiv pentru care mașina este produsă în China ține de faptul că tot China este cel mai mare producător mondial de baterii pentru aceste mașini, în timp ce Europa este mult în urmă. Bateria costă câteva mii de euro la o mașină electrică, fiind cea mai scumpă componentă. Bateria de la Spring cântărește 280 kg, iar întreaga mașină are o greutate de 955 kg. Bateria are 26,8 kWh, iar motorul este de 33 kW (44 CP).