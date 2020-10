VIDEO Tesla a dat spre testare unui număr mic de șoferi noul update care permite mașinii să se conducă singură. Ce știe să facă soft-ul

Cu acest update mașina poate lua singură viraje, se oprește singură la semafor sau traversează intersecția tot fără ca cel de la volan să facă ceva. Și display-ul este diferit, apar mai multe lucruri pe care soft-ul le vede, inclusiv mașinile parcate și oamenii de lângă carosabil, iar șoferul este informat despre ce va face mașina.









Cel mai nou update de soft a fost pus la dispoziția unui număr de șoferi dintr-un program de beta-testing al companiei, dar Elon Musk spune că update-ul va fi disponibil public până la final de an în SUA.

Evident că cei care au primit update-ul s-au grăbit să-l testeze și au postat filmulețele pe internet, la fel cum s-a întâmplat și acum cinci ani când Tesla a lansat prima variantă Autopilot.









Opțiunea Full Seld Driving costă 10.000 de dolari, fiind acum câteva zile scumpită cu 2.000 de dolari.

Tesla a lansat în toamna lui 2015 sistemul de ”Autopilot” pe mașini și de atunci i-a tot adus îmbunătățiri, mașinile putând să accelereze singure, spre exemplu. Șoferii trebuie să țină mereu cel puțin o mână pe volan și Tesla a explicat că sistemul trebuie mereu monitorizat, șoferul trebuie să se uite mereu la drum fiindcă soft-ul ”ar putea greși în cel mai rău moment”. Tesla a spus și că va activa noul soft pentru toți clienții care-l vor dori, însă numai după ce Tesla va primi toate aprobările necesare. În SUA, compania are nevoie de mai puține aprobări pentru astfel de sisteme, comparativ cu Europa.Tesla a fost puternic criticată în SUA pentru că pune pe drumurlie publice un soft în variantă beta care poate fi extrem de periculos, mai ales dacă șoferii curioși îi testează limitele.Critici au venit și de la un grup de companii care testează mașini autonome în condiții controlate și deci mai sigure, grup din care face parte și Waymo care este deținută de Google. Aceste companii spun că este periculos ca un software în varianta beta să fie testat de oameni obișnuiți pe drumurile publice. În plus, mai spun aceste companii, este important să fie clarificată diferența dintre sistem de asistență a șoferului și sistem autonom de condus. Dacă este un sistem de asistență nu ar trebui să se numească ”self driving”, așa cum se întâmplă în cazul Tesla.Surse: The Verge, Washington Post