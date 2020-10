​VIDEO Bugatti a prezentat un supercar ce poate atinge 500 km/h

Bolide cântărește doar 1.240 kg, în timp ce Chiron, care are motor mai mic cu 300 CP, cântărește peste 1.900 kg. Bolide are motor W16 de 8.0 litri, iar grila radiatorului are design inspirat din mașinile Bugatti Type 35 de acum un secol.









Bugatti spune că mașina poate atinge 500 km/h și că a parcurs un tur de circuit la Le Mans în 3:07.1 minute și la Nordschleife în 5:23.1 minute.

Acum doi ani grupul VW a făcut o schimbare de structură, integrând Bugatti și Bentley într-o divizie condusă de Porsche.









Cu puțin timp în urmă Bugatti a renunțat la planul de a lansat un al doilea supercar, din cauza îngrijorările legate de pandemie și a efectelor economice pe care aceasta le are.

Bugatti este într-un moment delicat al existenței sale, iar cei de la VW au discutat recent pe tema vânzări mărcii către croații de la Rimac Automobili (compania la care Porsche deține 15% din acțiuni).Sursa: Automotive News