Niponii de la Nidec vor investi aproape două miliarde de dolari într-o fabrică de baterii pentru mașini electrice în Serbia

Nidec are producție mare în China, dar vede Europa ca pe un ”al doilea front”, mai ales că este cerere tot mai mare pentru baterii și producția din Europa este mult mai mică decât cea din China.Uzina din Serbia ar trebui să ajungă în 2023 la o capacitate anuală de 200-300.000 de baterii. Nidec va demara producția de motoare și în Franța și Polonia, din 2022, dar uzina sârbă este gândită să devină principală.Discuțiile sunt în etapele finale și este în plan și un centru de cercetare, scrie presa japoneză.Marile companii producătoare de baterii investesc în fabrici europene: LG Chem are în plan să extindă unitatea din Polonia, iar Samsung SDI are o fabrică în Ungaria și o va extinde.O companie niponă numită Toray va deschide în 2022 în Ungaria o fabrică de componente pentru baterii, iar una dintre cele mai mari fabrici europene este construită de CATL, la Erfurt, în Germania, tot pentru a demara în 2022.