Piața auto la zece luni: Mașinile noi sunt la -28%, la second-hand declinul este mai redus

Înmatriculările de autoturisme noi in România au crescut în octombrie 2020 cu +17.6% față de octombrie 2019, atingând un volum de 12.523 unități. Astfel, pe primele zece luni din 2020, numărul autoturismelor noi înmatriculate a ajuns la 97.124 unități, în scădere cu -27.9% față de perioada similară din 2019, arată calculele ACAROM realizate pornind de la datele DRPCIV.În ceea ce privește autoturismele second hand înmatriculate pentru prima oară în România, volumul acestora a atins în octombrie 2020 cifra de 37.449 unități, pe primele zece luni din 2020 înregistrându-se un volum de 333.422 unități, în scădere cu 10% față de perioada similară din 2019.Clasamentul pe mărci autoturisme noi, ianuarie-octombrie 2020:DACIA = 30.175 unitățiRENAULT = 7.600 unitățiSKODA = 7.528 unitățiVOLKSWAGEN = 7.417 unitățiHYUNDAI = 5.738 unitățiAici trebuie să adăugăm că, la mașini SH din import, cea mai slabă lună a fost aprilie, cu sub 21.000 de unități, iar mai și iunie nu au depășit 27.000 de unități.În plus, au mers bine în ultimele luni tranzacțiile cu mașini second-hand pe plan intern, au fost peste 50.000 în septembrie și octombrie, iar în total s-a depășit în zece luni totalul de 450.000, cu peste 10% mai puțin decât anul trecut. Iulie a fost cea mai bună lună, cu peste 55.500 mașini, iar aprilie a fost luna de minim, cu sub 14.000.