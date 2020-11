De ce Ferrari nu se grăbește să lanseze mașini 100% electrice

Ferrari a vândut anul trecut peste 10.000 de mașini în lume, iar cele mai mici prețuri de pornire sunt la modelele Roma și Portofino care costă aproximativ 195.000 de euro și au motoare de 620, respectiv 600 CP. Marca italiană a prezentat anul trecut și primul său hibrid, SF 90 Stradale, care costă însă 443.000 de euro, dar poate atinge 340 kmh și ajunge în 2,5 secunde de la 0, la 100 km/h.Mașina are un motor termic de 790 CP și trei motoare electrice ce adaugă 210 CP. Mașina poate porni în mod electric și poate parcurge 26 km în mod total electric.CEO-ul Louis Camilleri spune că Ferrari nu va deveni o marcă ce va avea doar modele electrice și cel puțin cât timp va fi el șef, nici jumătate dintre modelele gamei nu vor ajunge să aibă doar versiuni full-electrice. În decembrie anul trecut Camilleri spunea că dacă va fi să existe un Ferrari 100% electric, nu va fi lansat până în 2025, dar se va merge pe modele plug-in hybrid.De ce nu se grăbește Ferrari spre electrificare? Sunt multe motive. Costurile cu bateria și cu motoarele electrice nu sunt deloc mici și la o mașină care trebuie să fie puternică, s-ar adăuga mult la preț, cum se poate vedea și la modelul hibrid de acum care costă aproape jumătate milion de euro.”Pentru a păstra ADN-ul Ferrari, o mașină electrică va fi mult mai complexă decât vă imaginați. Lucrăm intens la acest aspect, dar nu avem de gând doar să punem sigla pe un model electric”, spune Camilleri.Apoi, sunetul făcut de o mașină electrică este extrem de important, fiindcă este vorba de o mașină sport pentru clienții căreia sunetul motorului este esențial. Șeful companiei spune că profunzimea sunetelui și gradația lui sunt extrem de importante, iar compania lucrează la asta pentru a vedea cum se va auzi motorul la o ”electrică”. Mașinile electrice sunt silențioase, însă în cazul Ferrari acest lucru nu este chiar bun.Ferrari a vândut anul trecut peste 3.600 de mașini în Europa, 2019 fiind al doilea an în care trece de 3.000.Surse Atoweek, Financial Times