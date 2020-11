Volkswagen va grăbi dezvoltarea unei mașini electrice de volum, de dimensiunile unui Polo și cu prețuri între 20.000 și 25.000 de euro

Proiectul este cunoscut în interiorul companiei sub numele “Small BEV (Battery Electric Vehicle)”. Volkswagen vrea să ajungă să vândă un milion de mașini electrice în 2023 și 1,5 milioane în 2015, dintre care 500.000 vor fi din noul SUV ID 4.Între cea mai mică mașină electrică, e-Up!, care costă cam 22.000 euro și ID 3, care costă de la 36.000 de euro, mai este loc de un model care să coste sub 25.000 de euro în câțiva ani, mai ales că prețurile tehnolgiilor vor mai scădea.Luna trecută, modelul ID 3 al VW a fost cea mai vândută mașină electrică din Europa, cu peste 10.000 de unități, iar în top 5 au mai intrat Renault Zoe, Hyundai Kona, Kia Niro și Peugeot 208.Prețurile de pornire (rotunjite) pentru câteva modele electrice, înainte de subvențiiDacia Spring 17.000 euro? (prețurile vor fi anunțate în februarie)Skoda CITIGOe iV (20.000 de euro cu TVA)smart EQ fortwo coupe (22.000 Euro cu TVA)Volkswagen e-up! (22.500 Euro cu TVA)smart forfour EQ (22.600 Euro cu TVA)Opel Corsa-e (29.900 Euro cu TVA)Peugeot e-208 (30.000 Euro cu TVA)Renault Zoe Z.E. (30.300 Euro cu TVA)Volkswagen e-Golf (33.100 Euro cu TVA)MINI Cooper SE (33.100 Euro cu TVA)Peugeot e-2008 (33.500 Euro cu TVA)Volkswagen ID.3 (36.000 Euro cu TVA)KIA e-Soul (37.800 Euro cu TVA)BMW i3 (40.300 Euro cu TVA)Tesla Model 3 (aproximativ 51.000 de euro).Mașinile Tesla sunt excluse din programul Rabla Plus și în acest an, fiindcă producătorul nu este reprezentat oficial în România.