Volvo își propune să producă doar mașini electrice în 2030

Acum, CEO-ul Hakan Samuelsson a declarat la un summit organizat de Financial Times că ar vrea ca Volvo să devină o marcă 100% electrică până în 2030. Un anunț similar a fost făcut și de marca Bentley din grupul Volkswagen.Volvo a vândut în UE anul trecut un număr record de 337.000 de mașini, în timp ce 2009 a fost cel mai slab an din ultimii 20, cu vânzări de 207.000 unități. Prețurile mașinilor Volvo variază între 30.000 de euro pentru varianta de 129 CP a lui XC40 și 82.000 euro pentru versiunea hibridă a lui XC60, cu 405 CP.Modelul electric XC40 Recharge P8 promite o autonomie de peste 400 km și costă 60.000 de euro. Este produs în Belgia, la uzina Ghent.Șeful Volvo a mai spus că anunțurile clare făcute de diverse companii auto despre momentul când vor produce doar mașini electrice îi vor face pe oameni să se îndrepte spre aceste mașini mai mult decât subvențiile guvernamentale.”Ar trebui să existe informații clare despre când se va opri producția de mașini pe benzină și pe motorină. După ce oamenii își dau seama că motorul pe benzină sau cel pe motorină nu mai sunt de viitor le va fi mai ușor să treacă repede în noua lume”, spune Samuelsson.Anul acesta hibridele vor reprezenta o cincime dintre vânzările Volvo, dar compania vrea să ajungă să lanseze un model full-electric pe an, astfel încât toate modelele din gamă să aibă variantă electrică.Sursa: Automotive News