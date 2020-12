Hyundai - Kia dezvolta propria platformă pentru mașini electrice. Grupul promite autonomie de până la 500 km și mașini de dimensiuni mari

Foto: Hyundai Motor Co

Hyundai - Kia spune că noua platformă, în care se vor investi peste 500 milioane dolari, va permite reducerea cu până la 60% a numărului de componente și va duce și la creșterea cu 20% a autonomiei pentru mașinile ce vor fi lansate în anii următori.Crearea propriei platforme este complicată, dar are avantaje: timpii de încărcare vor putea fi scăzuți, astfel încât la o stație rapidă mașina să poată fi încărcată la 80% din capacitate în 18 minute.Grupul sud-coreean spune că platforma modulară denumită e-GMP va permite construirea de mașini de la clasa C până la MPV-uri de șapte locuri, iar cele mai rapide mașini vor putea atinge 260 km/h și vor ajunge în 3,5 secunde de la 0, la 100 km/h.Modelele celor două mărci se vor diferenția prin design, iar primul model lansat pe noua platformă va fi Ioniq 5, un crossover de la Hyundai care va fi pe piață în 2021 și va urma un model de la Kia care va fi prezentat tot anul viitor, dar spre final.Un model electric al mărcii de lux Genesis, probabil un sedan, va fi prezentat în 2021.Surse: Financial Times, Reuters