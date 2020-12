Uber a abandonat ideea de a dezvolta propriile mașini autonome

Uber a început să investească în 2015 în dezvoltarea de mașini autonome și șeful companiei de la acea vreme. Travis Kalanick, spunea că proiectul este esențial și tocmai de aceea s-au investit peste 500 de milioa de dolari. Cea mai mare temere a șefilor Uber era atunci că Google va lansa mașini autonome mai ieftine și cei de la Uber au făcut o prioritate din proiect. Nici Google nu a reușit să aducă pe piață aceste servicii, dar cele două companii au avut dispute și în instanță.În plus, cei de la Uber se gândeau că vor putea renunța de tot la șoferi și deci vor putea reduce mult cheltuielile, dacă mașinile se vor conduce singure. Însă, deși tehnologia a avansat, ea nu este destul de sigură și nu poate anticipa toate pericolele condusul în oraș, astfel că autoritățile nu sunt gata să dea voie acestor mașini să circule fără șofer la volan.Însă lucrurile nu au mers prea bine și obstacolele au fost numeroase: de ordin legal, tehnologic și al autorizărilor, nelipsind nici dezastrele de PR. În 2015 multe companii spuneau că în 2020 vor fi zeci de mii de mașini autonome pe șosele, dar lucrurile nu aveau cum să meargă așa de repede.Acum, Uber ”predă” operațiunile unui start-up numit Aurora unde va și investi 400 milioane dolari și Uber va folosi tehnologia care va fi dezvoltată de Aurora, dacă acesta va reuși ceva.Uber va transfera 1.200 de angajați ai diviziei de mașini autonome către Aurora care avea 600 de angajați Aurora era evaluată la 2,5 miliarde dolari în 2019, iar investiția Uber o aduce spre 10 miliarde dolari.Pandemia a grăbit lucrurile și Uber este nevoită să-și reducă pierderile, mai ales că oamenii au folosit mai puțin aplicația și numărul de călătorii a fost chiar și cu 80% mai mic în lunile de lockdown.Surse: Financial Times, New York Times