De ce Tesla găsește greu oameni pentru noua sa uzină din Germania

Tesla Motors construiește la Gruenheide, lângă Berlin, o uzină care va avea într-o primă fază 7.000 de angajați, primele mașini ar trebui să iasă în iulie de pe liniile de asamblare, iar în 2022 producția totală ar trebui să fie de 500.000 de mașini. Până la final de 2022 efectivele totale ar trebui să ajungă la 12.000 de oameni.Elon Musk și oamenii săi au crezut că va fi ușor de găsit oameni dornici să lucreze la Tesla, mai ales că este vorba de o companie celebră și care plătește bine. Lucrurile nu au stat însă deloc așa, iar recrutările merg greu, mai ales când este vorba de oameni foarte calificați.De exemplu, cu opt luni înainte de începerea producției trebuie să mai fie angajați 5.000 dintre cei 7.000 de muncitori și mai trebuie recrutați 100 de ingineri.Unul dintre motive are legătură cu atmosfera de lucru din uzină, fiindcă producția a început să fie pregătită și o parte dintre cei care lucrează spun că presiunea pusă de șefi este uriașă și că de multe ori trebuie să stea peste program.Se știe și că Elon Musk este extrem de sever la capitolul stil de management și a cerut și directorilor să fie la fel. Sunt și relatări care susțin că Musk a concediat oameni când era foarte furios.Alte relatări citate pe larg de presa germană arată că deja au plecat mulți manageri de la uzina germană, la nici câteva luni de la angajare, ceea ce nu este deloc bine pentru continuitatea proiectului. Este criticată și organizarea din uzină unde ”domnește haosul”.Presa a scris că directorul însărcinat cu lucrările de construcție a uzinei a fost dat afară fiindcă l-ar fi contrazis pe Musk într-o întâlnire, lucru pe care CEO-ul nu îl acceptă. Apoi, zece manageri au ales să nu mai continue și alți zece sunt monitorizați personal de Musk care va lua personal decizia.Apoi, inginerii extrem de buni deja lucrează la companii precum BMW, Audi sau Mercedes și nu ar avea motiv să vină la Tesla Motors unde nu știu cum vor fi tratați și cât vor trebui să stea peste program.În plus, Tesla nici nu este obligată să se supună contractului colectiv de muncă din Germania, iar puternicul sindicat IG Metall, cu 2,3 milioane de membri, vrea ca lucrurile să se schimbe. Și ministrul economiei din landul german Brandenburg vrea ca Tesla să se supună acestor reguli de negociere colectivă, dar Musk nu vrea să audă de așa ceva.Musk este celebru pentru modul în care reușește să mobilizeze totul și opinia generală este că Tesla Motors va izbuti să înceapă la vară producția. În plus, investiția este importantă pentru regiune fiindcă va crea și alte 8.000 de locuri de muncă la furnizori și Tesla ar vrea să producă și baterii.Surse: Automotive News, Reuters, Automobilwoche