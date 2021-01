De ce nici măcar Google nu a reușit să aducă în număr mare pe șosele mașinile care pot să se conducă singure

Într-un interviu pentru Financial Times, John Krafcik, CEO Waymo, a admis că lansarea de mașini autonome pe scară largă este extrem de complicată, chiar mai complicată decât lansarea unei rachete care apoi să orbiteze în jurul Pământului. El a continuat comparația, spunând că și americanii și sovieticii au dezvoltat greu programele spațiale, prin pași mici. Mașinile autonome sunt complicat de pus în practică fiindcă totul trebuie să meargă perfect mereu.”Când în 2015 ne gândeam că în 2020 vom putea furniza pe scară largă aceste servicii nu era un gând nebunesc. Ne-am gândit așa: ok, avem prototipul, așa că în câțiva ani puteam trece la producția de serie, nu?. Ei bine, poziția noastră de atunci a fost una de - n-aș spune chiar ignoranță - ci una de lipsă de informații și de experiență. Ne-am diminuat așteptările în acești cinci ani”, spune șeful Waymo.Flota de acum cuprinde 600 de mașini, dar în martie 2018 compania spunea că în primii doi ani de producție vor fi disponibile pentru clienți 20.000 de mașini electrice Jaguar cu sistemul Waymo instalat pe ele, pentru a fi complet autonome, în ideea de a se ajunge ca aceste mașini să facă un milion de curse pe zi. În mai 2018 Waymo spunea că vrea ca în flota sa să intre și 62.000 de minivan-uri Chrysler, primele urmând să ajungă în flotă la final de 2018.Avansul a fost lent și fiindcă extrem de puține autorități ar fi dispuse să lase pe șosele mașini fără șofer, astfel că testele care s-au făcut până acum au avut loc în zone restrânse și la viteze destul de mici. Până acum 2-3 ani în foarte puține locuri testele erau permise pe drumurile publice.Waymo a lansat în Arizona un serviciu cu o mică flotă de mașini autonome, în decembrie, dar nu a făcut mare ”tam-tam” fiindcă este abia un început și pare greu de crezut că lucrurile vor merge repede. Promovarea exagerată a fost înlocuită de realism.Și șeful Waymo admite că un calendar de lansări mult mai rezervat este mai realist, fiindcă riscurile sunt prea mari dacă se face totul pe fugă. În ultimii 2-3 ani estimările diverselor cabinete de analiză privind pătrunderea mașinilor autonome au fost modificate pentru a reflecta noile așteptări: nu vor fi multe mașini autonome pe șosele nici în 2025 și nici în 2030.Surse: Financial Times, Forbes