Vânzările Dacia au scăzut pe plan mondial cu 29%

Renault Twingo Electric și Dacia Spring vor spori oferta de vehicule electrice a Grupului în 2021.





Ce spune Dacia despre vânzările din România



Dacia a înmatriculat în cursul anului 2020 un număr de 47.380 de vehicule pe piața din România. Datorită măsurilor luate la timp, printre care și utilizarea amplă a platformei dedicate de E-Commerce, Dacia a reușit să atenueze parțial impactul negativ al crizei pandemice. Ca rezultat, cota de piață a mărcii a urcat la finele anului 2020 la 32,4%, față de 30% la sfârșitul anului precedent.

Pentru al zecelea an consecutiv, podiumul celor mai vândute autoturisme din România a fost ocupat și în 2020 de trio-ul Logan, Duster, Sandero, fiecare dintre acestea înregistrând și o creștere a cotei lor în segmentul de piață respectiv.

Astfel, Logan a rămas cel mai popular model de pe piața autohtonă, cu 18.627 unități comercializate. Lansată în urmă cu un an, versiunea Stepway a reprezentat aproape un sfert din totalul înmatriculărilor Logan.

Duster a reușit performanța de a depăși volumele de înmatriculări din anul precedent (12.161 unități în 2020, față de 11.736 unități în 2019), consolidându-și poziția de lider autoritar al segmentului SUV din România.

În mod similar, Sandero (9.420 de unități înmatriculate) a înregistrat o creștere de peste 1% a cotei sale în segmentul B-Hatch. Peste 90% din vânzările modelului Sandero au fost reprezentate de versiunea Stepway.











Din cele 520.000 de vehicle Dacia vândute, 385.000 au fost în EuropaTop piețe pentru Dacia:1. Franța 98.0002. Italia 56.0003. Germania 52.0004. Spania 49.0005. România 47.000În contextul pandemiei Covid-19, vânzările Groupe Renault au scăzut cu 21,3%, până la 2.949.849 de unități, pe o piață în scădere cu 14,2%. Această scădere a fost cauzată în principal de expunerea ridicată a Grupului în țări aflate sub carantină, care și-au suspendat activitățile comerciale în al doilea trimestru și au înregistrat o încetinire a acestora în al patrulea trimestru (în special Franța). În plus, Grupul a urmărit o politică de vânzări axată pe profitabilitate și nu pe volumele de vânzări, spune Renault.Ce spune Renault despre vânzările din EuropaVânzările Grupului au totalizat 1.443.917 unități, în scădere cu 25,8% pe o piață în scădere cu 23,6%.Marca Renault și-a mărit ușor cota de piață la 7,7%, în creștere cu 0,1 puncte, grație reînnoirii cu succes a modelelor sale din segmentul B (Clio, Captur și ZOE) și lansării cu succes a gamei E-TECH.Clio este cel mai bine vândut vehicul din categoria sa în Europa, cu 227.079 de unități vândute. Marca Renault și-a crescut astfel cota de vânzări către persoane fizice cu aproape un punct.Marca Dacia a înregistrat o scădere cu 31,7% a vânzărilor, până la 385.674 de vehicule vândute. Sandero rămâne pentru al patrulea an consecutiv cel mai bine vândut vehicul pe piața de retail. Două dintre modelele istorice ale mărcii, Noul Sandero și Noul Sandero Stepway, sunt disponibile de la sfârșitul anului 2020.Noile motoare Dacia pe benzină și GPL, care sunt oferite pe majoritatea gamei sale sub denumirea ECO-G, reprezintă mai mult de 25% din vânzările de vehicule din Europa.Pe o piață electrică în creștere rapidă, marca Renault și-a confirmat poziția de lider în Europa, cu 115.888 de vehicule vândute, o creștere de 101,4% față de 2019. ZOE este cea mai vândută mașină electrică, ajungând la 100.657 de unități, în creștere cu 114%. În segmentul utilitarelor electrice, Kangoo Z.E. deține prima poziție.