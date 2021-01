​VIDEO General Motors a prezentat la târgul CES un concept de Cadillac zburător

​General Motors a prezentat la târgul CES Las Vegas un concept de Cadillac zburător ce se poate conduce singur, poate atinge 85 km/h și este gândit să aterizeze pe acoperișul clădirilor. Nu există planuri de lansare, dar General Motors investește în mașini electrice și vehicule autonome, iar astfel de prezentări sunt spectaculoase. Despre ”mașini zburătoare” se vorbește de peste un deceniu, dar vor mai trece ani până când vehiculele să primească aprobarea de a zbura la mică înălțime deasupra orașelor.





Cadillac-ul zburător este o dronă gigantică ce poate duce o persoană cu viteze de până la 85 km/h și folosește tehnologii ce îi dau autonomie, astfel că pasagerul nu are nevoie de brevet de pilot. Are un motor electric de 90 kW, baterii GM Ultium, caroserie din materiale foarte ușoare și patru rotoare.Un director al GM a descris conceptul ca fiind ”o reimaginare a viitorului transportului personal”. Șeful de design al GM, Mike Simcoe, a descris conceptul numit VTOL ca fiind ”Cadillac-ul mobilității urbane aeriene”.Companii precum Toyota Motor, Hyundai Motor și Geely Automobile au prezentat anii trecuți concepte de vehicule zburătoare, dar este vorba mai mult de ”exerciții de imagine”, fiindcă pare greu de crezut că vor primi aprobarea în multe locuri. În plus, și dacă vor fi lansate, astfel de vehicule vor costa peste 150.000 - 200.000 de dolari, cum au dovedit încercările unor companii mai mici.Sursa: Reuters