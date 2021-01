Ce ar putea anunța Renault în marele său plan de redresare “Renaulution”

Criza din 2020 a lovit dur grupul Renault care și așa avea probleme și vânzările erau sub așteptări. În luna mai anul trecut a fost anunțat un plan de economii de 2 miliarde euro pe trei ani, reducerea efectivelor cu 15.000 de angajați și suspendarea proiectului de extindere de la Dacia ce ar fi dus la o capacitate de peste 400.000 de mașini/an.Este nevoie de noi măsuri pentru a readuce grupul pe profit, iar ca exemplu a fost dat grupul PSA Peugeot - Citroen care, sub conducerea lui Carlos Tavares, fost om important al Renault, a reușit în câțiva ani să se redreseze și a reușit și o alianță cu Fiat- Chrysler.Ideea principală la planul Renault este să fie privilegiată profitabilitatea, nu să primeze volumele de vânzări. Pentru marca Renault, De Meo spune că obiectivul este să fie lansate modele de succes în segmentul C și în alte segmente superioare, unde marjele de profit sunt mai mari. Piața de segment B, unde Renault este prezentă prin Clio, nu a mers prea bine în Europa, iar Renault vrea să se concentreze pe segmentele superioare.De Meo vrea ca Renault să fie prezentă în segmente mai profitabile, precum clasa medie și SUV-urile, iar presa franceză a scris despre un nou model electric de mici dimensiuni care să fie construit în Franța și să coste sub 20.000 de euro. Cum statul francez a ajutat Renault în mai multe rânduri, inclusiv anul trecut, și este și cel mai important acționar, subiectul job-urilor ce trebuie menținute în Franța fiind unul extrem de sensibil.Renault își va reduce capacitatea globală de producție de la 4 milioane vehicule/an în 2019, la 3,3 milioane în 2024. Traiectoria este cu totul diferită de cea imaginată de fostul CEO Carlos Ghosn care vorbea de 5 milioane de mașini în 2022.Pandemia a adus o scădere a vânzărilor de 800.000 de mașini la grupul Renault, până la 2,9 milioane, în timp ce vânzările Dacia au scăzut cu 215.000 unități.Uzina de la Mioveni a produs cu aproape 100.000 de mașini mai puțin anul trecut, dar ar putea fi anunțat un nou model ce va fi produs acolo. Dacia va înlocui monovolumul Lodgy - model lansat în 2012 și produs în Maroc - cu un SUV de șapte locuri care va fi produs la uzina de la Mioveni și va fi lansat în toamna lui 2021, scria presa franceză în noiembrie. Noul SUV ar putea avea și versiune hibridă, pe tehnologia E-Tech. Lodgy a fost prezentată la început de 2012 și a primit restilizare la final de 2016, dar segmentul monovolumelor nu a mers grozav în ultimii ani.Apoi Renault ar putea anunța că nu va mai lansa noi generații din modelele care nu se vând prea bine, cum ar fi Espace, Scenic/Grand Scenic sau Talisman, dar se va pune accent pe modelele electrice. În 2020 a fost lansată versiunea Twingo electrică, anul acesta va veni pe piață Dacia Spring, dar se pare că vor fi anunțate li versiuni electrice ce vor readuce pe piață variante moderne ale unor clasice din anii 70 precum Renault 4 și Renault 5. În plus, de la final de 2021 va fi produs și Megane electric.Vor fi anunțate și modele electrice ale mărcii Alpine și va fi creată și o nouă marcă de ”mobilitate”.Renault are o capitalizare de 13,2 miliarde dolari, dar a avut un an greu: la început de noiembrie scăzuse la 7,2 mld dolari, iar în a doua parte a lui martie 2020 scăzuse la 4 miliarde dolari. În aprilie 2018, când la conducere era Carlos Ghosn, capitalizarea a atins un record de peste 34 mld dolari.Surse: Bloomberg, Automotive News, capital.fr