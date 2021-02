România și parcul ei auto - O comparație cu restul Europei - Vârstă medie, tip de combustibil, grad de motorizare

Gradul de motorizare la autoturisme





Gradul de motorizare la vehicule comerciale





Vârsta medie a parcului auto





Tipul de combustibil la autoturisme





Tipul de combustibil la vehicule comerciale ușoare





Vehicule comerciale ușoare





Vehicule comerciale medii și grele





În UE erau la final de 2019 aproximativ 277 milioane vehicule, cu 21 de milioane mai multe decât acum 5 ani. În Germania sunt peste 51 de milioane, în Franța și Italia peste 44 de milioane și în Spania erau 29 de milioane. În România era 8,1 milioane, cu două milioane mai multe decât în 2015. În Ungaria erau 4,3 milioane vehicule, în Austria 5,5 milioane vehicule, iar în Polonia peste 28 milioane (cu 4 milioane peste 2015).În Rusia erau 52 de milioane de vehicule, în Marea Britanie 40 de milioane și în Turcia peste 17 milioane.Raportul dintre populația totală și numărul de vehicule aflate în circulație se exprimă în număr de vehicule la 1.000 loc. Media UE este 569 vehicule/1000 locuitori, în timp ce acum 5 ani era 553/1.000.România era la 355 vehicule/1.000 locuitori, media crescând puternic în patru ani, de la 259/1.000 în 2019. Gradul de motorizare este 694 în Luxemburg, 655 în Italia, 575 în Germania, 342 în Letonia și 642 în Polonia.În Regatul Unit gradul de motorizare este 528, în Norvegia și Elveția este mai mare de 520, iar în Rusia este 301, dublu față de Turcia.Media UE este 70 de vehicule la 1.000 loc, România se găsește la 58, Portugalia la 125, Polonia la 105, Grecia la 108 și Franța la 100. Rusia are un grad de motorizare de 57 vehicule comerciale la 1.000 locuitori, iar Turcia, 65.În UE vârsta medie este de 11,5 ani, în Marea Britanie este 8 ani, iar în Elveția este 8,6 ani. În România vârsta medie a parcului auto este de 16,5 ani, în Estonia de 16,7 ani, iar în Grecia, 16 ani. În Polonia media este de 14,1 ani, iar în Lituania, 16.8 ani. În Luxemburg vârsta medie a parcului auto este 6,5 ani, în Austria este 8,3 ani, iar în Irlanda 8,4 ani.În UE, parcul auto este format în proporție de 52,9% din mașini pe benzină, 42,3% diesel și 2,7% GPL, celelalte categorii având procente mici.În Grecia benzina are 91,1% din parcul auto total, în România 55,3%, iar în Danemarca ponderea benzinei este 66,9%. Diesel-ul are o pondere de 58,9% în Franța, de 55% în Austria și de 69,2% în Letonia. Dintre piețele mari, Spania mai are o pondere importantă pentru mașinile pe motorină: 58,9%. În Marea Britanie dieselul reprezintă 39%Norvegia este țara în care mașinile pur-electrice au cea mai mare pondere din parcul auto total: 10%, în timp ce media din UE este de sub 0,5%. În Italia GPL-ul are o cotă de 6,5%, în timp ce mașinile full-electrice au mai puțin de 0,2% din parcul auto în mai bine de jumătate dintre țările UE.Aici lucrurile sunt mult mai clare: 89,5% din parcul auto din UE este diesel, în România ponderea fiind 82,7%, la fel ca și în Cehia. Mai mică este ponderea motorinei în Polonia, 66,7%, dar în Germania este 93% și în Spania, 94%. Irlanda are cea mai mare pondere a diesel-ului: 98%, împreună cu Portugalia (99,2%).În UE sunt aproape 700.000 de autobuze, cu 50.000 mai multe decât acum 5 ani. În România sunt 25.000, în Italia sunt 100.000, în Polonia sunt 122.000, iar în Croația, 6.000. În Rusia sunt 409.000, iar în Turcia, 219.000.Sunt 28 de milioane în UE, dintre care 811.000 în România, peste 6 milioane în Franța și 4,1 milioane în Italia. În Rusia sunt 4,1 milioane, în Turcia 4,3 milioane și Regatul Unit, 4,5 milioane.În UE sunt 6,2 milioane, dintre care aproape 300.000 în România, un milion în Germania și 1,1 milioane în Polonia.