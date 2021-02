Cum au ajuns constructorii auto de peste tot din lume să-și reducă producția din cauză că nu sunt destule microprocesoare

Procesoarele sunt folosite în diverse sisteme ale mașinii, cum ar fi cel de frânare sau la componentele de siguranță. Cum mașinile devin tot mai ”high-tech” de la an la an, nu este de mirare că sunt necesare tot mai multe cip-uri. Problema este că aceleași companii care produc cip-uri pentru industria auto, produc și pentru companiile care scot pe piață cele mai vândute gadget-uri.Foarte multe companii auto au fost nevoite să reducă producția din cauză că nu au stocuri suficiente de microprocesoare, iar asta se întâmplă din mai multe motive: economice, politice și, evident, derivate din nebunia creată de pandemie.Au fost afectați și furnizori mari de componente auto care livrează constructorilor auto piese și ansamble ce conțin microcip-uri.Marii producători de procesoare abia fac față cererii, contextul fiind unul cu totul special, fiindcă au crescut comenzile și din domeniul tech unde merg bine vânzările de televizoare console, smartphone și laptop-uri, produse care - și ele - au încorporate procesoare.În plus, industria auto a subestimat cât de repede își va reveni piața în câteva regiuni mari, astfel că, acum câteva luni când marile companii au plasat comenzile la furnizori, nu au cumpărat chiar atât de multe procesoare.Criza a fost înrăutățită și de faptul că SUA a pus pe lista neagră producători chinezi de procesoare și de alte componente electronice, ca parte a războiului comercial sino-american, astfel că producătorii auto nu au mai putut cumpăra de la companiile chineze și au trebuit să găsească alte soluții, lucru deloc ușor într-o industrie unde se construiesc în ani de zle lanțurile de furnizori.Criza arată și cât de dependentă este industria auto europeană de microprocesoarele produse în Taiwan, iar soluția este ca Europa să-și dezvolte propria producție. În acest sens, Germania a venit cu o inițiativă ca țările mari să stimuleze companiile dornice să deschidă fabrici de microprocesoare, ideea fiind ca ajutoarele să determine investiții totale undeva în zona 20-50 miliarde euro în Europa.Estimarea înalților oficiali germani este că firmele care vor produce vor contribui cu 60-80% din investiția totală, iar statele, cu 20-40%. Problema este că și dacă totul va merge bine, o astfel de inițiativă dă roade abia în câțiva ani.Estimările sunt că penuria de cip-uri va mai dura câteva luni, iar apoi lucrurile se vor așeza.Piața globală a microprocesoarelor este estimată la 440 miliarde dolari, Europa având o zecime din ea. Companiile din Taiwan au promis că vor prioritiza livrările pentru industria auto și că vor găsi moduri de a crește producția.Surse: Reuters, Le Figaro, Bloomberg, Le Monde, Automotive News