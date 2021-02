Ungaria este pe lista țărilor unde ar putea deschide o uzină de mașini electrice un producător american susținut de Amazon

Rivian Automotive Inc caută un loc unde să deschidă prima sa uzină europeană, pe listă fiind Marea Britanie, Germania și Ungaria, scrie Bloomberg care adaugă și faptul că americanii au pe listă și alte țări, din afara UE.Ungaria are forță de muncă mai ieftină decât în Europa de Vest, a atras sute de companii producătoare de componente auto și oferă subvenții mari în special pentru companiile care produc pentru mașini electrice. În plus, producția de automobile este de aproximativ 450.000 pe an (Audi, Mercedes, Suzuki). Din 2024 ar trebui să producă mașini și BMW.Oficialii din țara vecină spun că Ungaria este cel mai mare producător european de baterii pentru mașini electrice. Compania SK Innovation a anunțat recent că va construi o a treia uzină, iar Samsung SDI extinde uzina existentă, după investiții de un miliard de euro.Rivian, la care Amazon a investit 700 milioane dolari, se va axa mai ales pe partea de vehicule utilitare electrice, având în plan furgonete și camionete. Compania cu sediul în California ar vrea să se listeze în toamnă la bursă, cu o capitalizare de piață de 50 miliarde dolari, spuneau surse citate de Bloomberg.Rivian are o comandă de 100.000 de vehicule electrice utilitare de la Amazon, ținta ar fi ca 10.000 dintre ele să fie pe șosele în 2022 și toate cele 100.000 până în 2030.Prima uzină a companiei va produce mașini din trimestrul al patrulea în orașul Normal din statul american Illinois și vor exista trei variante de furgonete electrice, cu autonomie de până la 240 km.Rivian a primit până acum 8 miliarde de dolari finanțare de la companii și entități precum Amazon, Ford, T. Rowe Price și BlackRock. Rivian are 3.600 de angajați, iar uzina din Illinois a fost în trecut a celor de la Mitsubishi Motors Corp.Cele mai recente runde de investiții în Rivian au fost în iulie 2020 și ianuarie 2021, totalizând mai bine de 5 miliarde dolari.