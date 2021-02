Piața mașinilor noi a scăzut cu 24% în UE. Ce mărci au avut cel mai mare declin

Datele arată că în UE s-au înmatriculat 726.000 de mașini noi, cu peste 200.000 mai puține decât în prima lună din 2020. Trei țări au avut scădere de peste 50%: România, Slovacia și Spania, Lituania și Danemarca scăzând cu 45%. Cel mai puțin a scăzut piața franceză (-6%) și cea din Ungaria (-12%). Suedia a fost singura țară pe plus (22%), iar dintre piețele mari ce nu sunt în UE, amintim Norvegia (+8%) și Marea Britanie (-39%).La capitolul grupuri auto, Volkswagen are 25,7% din piață, Stellantis are 22,7%, Renault Group are 10,2% și BMW Group are 7,2%. La mărci individuale, Volkswagen are 11,3%, Peugeot are 7,8%, Toyota are 6,6%, Renault are 6,4%, iar BMW 6,1%. Dacia a avut o cotă de 3,8% pe piața europeană, față de 3,2% în prima lună din 2020.Câteva mărci au avut o scădere a vânzărilor de peste 50%: Mitsubishi, Honda, Lada, Jaguar, iar la DS și Alfa Romeo declinul a fost de peste 40%. La Volvo înmatriculările au crescut cu 9%, iar la Porsche au scăzut cu 7%.