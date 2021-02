Mașinile diesel și un declin de neoprit - De la trecutul glorios, la viitorul deloc frumos

Analiză

La nivelul UE, dieselul reprezinta 42% din întregul parc auto, în timp ce în România, mașinile pe motorina aveau in 2019 aproape 43% din parcul auto. Sunt peste 100 de milioane de mașini diesel în UE, ponderi mari fiind în Franța, Austria, Croația și Irlanda.

În Grecia și Olanda dieselul are cea mai mică pondere în parcul auto total, sub 15%. La capitolul mașini noi, înmatriculările de diesel-uri au scăzut cu 32% anul trecut în UE, iar spre final cota de piață a ajuns la sub un sfert din totalul mașinilor.

Multor șoferi le plac mașinile diesel. Sunt plăcute la condus, consumul este mai mic, cuplul este mai mare și în unele țări taxele sunt mai reduse datorită emisiilor de CO2 mai mici.

Mai multe studii au arătat în ultimii ani că emisiile de la mașinile diesel sunt foarte nocive și guvernele au fost îndemnate să ia măsuri. Constructorii auto au spus că diesel-urile moderne sunt extrem de ”curate” și că nu ar trebuie „penalizate” prin taxe mari sau interdicții.

Câteva orașe europene au interzis accesul mașinilor diesel vechi în unele zone. Între 2024 și 2026 interdicțiile se vor generaliza pentru diesel-uri în orașele mari din Europa Centrală și de Vest.

În piață sunt, de la an la an, tot mai puține motorizări diesel în ofertele dealer-ilor de mașini noi și tot mai multe mărci scot de tot dieselul din oferta comercială. La second-hand trei sferturi dintre mașinile scoase la vânzare în România au motor diesel.

Este clar că mașinile diesel nu au cum să dispară total, însă cota lor va scădea și poate ajunge pe piața mașinilor noi de la 25-27%, la sub 10% în câțiva ani. Constructorii nu mai investesc în motoare diesel noi știind că aceste mașini nu prea au viitor.

Ce va urma





”Mașinile diesel sunt terminate. În câțiva ani vor dispărea. Tehnologia aceasta este de domeniul trecutului”. Sunt spusele fostului comisar european Elzbieta Bienkowska, care făcea aceste declarații în mai 2018.Rar o declarație din domeniul auto a fost atât de controversată, mai ales că multor șoferi le plac aceste mașini și nu le văd ca fiind de domeniul trecutului.Pe șoselele din UE sunt peste 100 de milioane de mașini diesel. Într-o utilizare obișnuită, mașinile turbo diesel sunt mai economice și mai plăcute la condus decât cele pe benzină de putere similară. Acest lucru se întâmplă în principal deoarece cuplul motor este mai mare la un motor diesel și pentru că maximul de performanțe este dat la turații mai joase – adică în zona de turație în care oamenii folosesc cel mai mult mașinile, de obicei.Dar, dacă în 2013 - 2014 părea că dieselul este de neoprit, în ultimii 2-3 ani tot mai multe companii auto anunță că renunță la versiunile diesel sau că le împuținează. În toamna lui 2020 Dacia a anunțat că noile Sandero și Logan nu vor mai avea variante diesel. Mai mult, mărci precum Bentley și Jaguar au anunțat că vor avea în gamă doar mașini electrice peste mai mulți ani. Cel mai recent anunț a venit de la Ford Europa care din 2030 va vinde doar mașini electrice în Europa. Mesajul transmis a fost cât se poate de clar.La nivelul UE, dieselul reprezinta 42% din întregul parc auto, în timp ce în România, mașinile pe motorina aveau in 2019 aproape 43% din parcul auto.Ei bine în 2015 ponderea dieselului era de 37% în România. In Franța, 64% dintre mașini erau diesel (59% în 2019), în Spania 56% (59% în 2019), în Germania 32% (la fel ca în 2019), iar in Marea Britanie, 35% (39% în 2019).În România sunt în circulație aproximativ 8,5 milioane de autoturisme, dintre care 3,5 milioane sunt pe motorina. La autoutilitare, dieselul domină peste tot în Europa.Țări europene unde parcul auto are peste 60% mașini diesel:Lituania și LetoniaȚări europene unde parcul auto are peste 50% mașini diesel: Franța, Austria, Croația, Irlanda, Luxemburg, Portugalia, SpaniaȚările europene cu cea mai mică pondere a dieselului la autoturisme: Grecia (8%), Olanda (14%), Finlanda (28%), Elveția (30%), Danemarca (31%).În UE, 53% dintre mașinile noi vândute în 2014 au fost diesel, iar în 2020 ponderea dieselul-ui era de 28% pe tot anul și de 25,4% în ultimul trimestru. În 2016 dieselul avea 49%, un an mai târziu scădea la 44% și în 2018 ajungea la 39%, pentru ca un an mai târziu să scadă cu alte 9 puncte procentuale.În UE s-au vândut anul trecut cu 32% mai puține mașini diesel decât în 2019, ceea ce înseamnă 2,77 milioane, față de 4,1 milioane.La vehicule comerciale ușoare, 89,5% din parcul auto din UE este diesel, în România ponderea fiind 82,7%, la fel ca și în Cehia. Mai mică este ponderea motorinei în Polonia, 66,7%, dar în Germania este 93% și în Spania, 94%. Irlanda are cea mai mare pondere a diesel-ului: 98%, împreună cu Portugalia (99,2%)În România dieselul a avut în 2014 56,5% din piața mașinilor noi si 53,5% în 2015, iar în 2019 și 2020 a scăzut la 26-27%. Cele mai cumpărate modele diesel sunt Duster și Logan de la Dacia, Skoda Octavia, Volkswagen Passat, Dacia Sandero, Peugeot 3008, Skoda Kodiaq și Volkswagen Tiguan.Piața second-hand, care a avut un 2020 foarte bun, este dominată de mașinile diesel: datele Autovit.ro arată că trei sferturi dintre mașinile care au fost scoase la vânzare anul trecut erau diesel, iar cele mai ieftine erau mașini de sub 1.000 de euro, de aproape 20 de ani vechime și cu peste 300.000 km. Patru mărci se regăseau în 75% dintre anunțurile pentru mașinile pe motorină: Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz și Audi.A trecut vremea în care dieselul era lăudat ca fiind un „carburant curat” și studii aprofundate au arătat că în ciuda emisiilor de CO2 mai scăzute, a consumului mai redus și a cuplului forte, aceste mașini emit alți agenți poluanți în cantități mari, spre exemplu oxidul de azot care poate cauza probleme respiratorii grave.Un studiu de acum câțiva ani al Organizației Mondiale a Sănătății a încadrat emisiile diesel în categoria substanțelor cancerigene. Alte studii au arătat că emisiile de oxizi de azot ale unor mașini diesel cu motoare mici sunt de câteva ori mai mari decât cele ale unor autobuze sau ale unor camioane.Asociațiile de mediu acuză companiile auto că nu investesc suficient în tehnologie pentru ca emisiile de noxe ale diesel-urilor să fie mai mici. Companiile auto au fost catalogate ca fiind arogante de unele voci mai radicale.Pe de altă parte, constructorii auto au spus ani de zile că mașinile pe motorină sunt "demonizate" pe nedrept, deși niciodată nu au fost mai ecologice. Aceste companii sunt supărate pentru că 15 ani au fost încurajate să investească în diesel, iar din 2015 li se tot spune că trebuie să schimbe totul.În acest context sunt voci care spun că se insistă foarte mult pe mașinile electrice și că prea sunt ”băgate pe gâtul consumatorilor”, deși sunt încă scumpe, autonomia este mică încă și modul în care sunt produse nu este prea ecologic. În multe țări europene mașinile full-electrice se vând cu subvenții de câteva mii de euro, fiindcă altfel ar fi extrem de scumpe.Scandalul Volkswagen din 2015 a pus dieselul într-o lumină și mai proastă și a determinat în unele țări urgentarea măsurilor împotriva acestor mașini. Pentru posesorii de diesel-uri au apărut tot mai multe interdicții (spre exemplu nu mai au acces în centrul unor orașe dacă au mașini mai vechi pe motorină).Franța, Marea Britanie, Olanda și Norvegia sunt țările europene cu cele mai radicale planuri de "curățare" a străzilor de diesel. Între 2030 și 2040 în mai multe țări europene vor mai putea fi înmatriculate DOAR mașini electrice, ceea ce va schimba mult peisajul pieței auto.Este greu de spus exact câte modele noi NU vor mai avea versiuni diesel în Europa, dar estimările indică 20 de modele auto care nu vor mai avea în showroom-uri variante pe motorină în acest an. Printre ele se numără Volkswagen Polo, Renault Scenic, Nissan Micra sau Honda Civic.Tot în 2021 se estimează că vor fi lansate peste 20 de modele full-electrice noi, inclusiv Dacia Spring.Spre exemplu, în Regatul Unit numărul total de variante diesel de la toate mărcile s-a înjumătățit în cinci ani, cele mai mari scăderi procentuale fiind la mărcile Renault și Mini.În 2015 pe piața germană peste jumătate dintre mașinile Fiat 500L vândute erau diesel, în timp ce în 2019 ponderea a scăzut la sub 8%, iar dacă în 2015 peste o treime dintre mașinile Audi A1 vândute erau pe motorină, acum ponderea este zero.2021 va aduce noi recorduri pentru mașinile electrice și plug-in, iar dieselul va continua scăderea.Evident că presiunea este simțită și de producătorii auto care trebuie să facă modificări și același lucru este valabil și la furnizorii de componente. Sunt cazuri în care uzine auto care fabricau motoare diesel se transformă în uzine care produc pentru mașini electrice, dar cum aceste motoare au mai puține componente, este nevoie și de mai puțini angajați.În 2016 se estima că ponderea dieselului în vânzările de mașini noi în UE va scădea în 2020, spre 35%, (față de 53% în acel moment). Scăderea a fost și mai puternică de atât, iar 2021 poate duce dieselul la o pondere de 20-23% din piața mașinilor noi, hibridele și electricele urmând să aibă mai mult.Este clar că dieselul nu are cum sa dispară din piață total, însă declinul va continua și în 2030 mașinile diesel pot deveni extrem de rare, cu o cotă de sub 10% din piața mașinilor noi. Nu trebuie uitat că flotele de autoutilitare și de autobuze sunt alcătuite aproape în totalitate din diesel-uri și ar fi imposibil ca aceste vehicule să fie scoase rapid din circulație.Se vor lansa furgonete electrice și se discută și de utilitare mai mari, însă dieselul va continua să domine această piață mult timp de acum înainte.