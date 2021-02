Huawei vrea să lanseze în acest an mașini electrice sub brand-ul propriu - presă

Sursele spun că Huawei Technologies este în discuții cu producătorul chinez Changan deținut de stat, dar și cu BluePark New Energy Technology, parte a constructorului auto BAIC, care ar putea construi mașini electrice. Despre BAIC s-a vorbit în 2009 că ar fi vrut să cumpere Opel de la General Motors.Huawei a negat că are de gând să lanseze mașini electrice, dar dacă se va întâmpla, va fi o schimbare spectaculoasă de direcție pentru o companie cunoscută pentru smartphone-uri și pentru echipamente telecom.China este cea mai mare piață pentru mașini electrice și are mai multe companii capabile să producă anual peste un milion de vehicule.Sursele spun că Huawei vrea să dezvolte mașini electrice accesibile pentru publicul larg și că discută intern pe tema designului și a lanțului de furnizori. Sursele mai spun că mașinile ar putea fi lansate chiar în acest an.