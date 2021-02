Cum a reușit unul dintre cei mai mari producători auto să evite până acum opririle de producție cauzate de criza semiconductorilor auto

Criza care a afectat și uzinele locale Dacia și Ford a ocolit foarte puține companii, singurele exemple fiind Toyota și Hyundai - Kia. Toyota anunțase recent că are stocuri de semiconductori pentru mai multe luni, iar Hyundai și Kia nu au întrerupt producția și încă stau bine, chiar dacă nu este exclus să urmeze închideri.Ei bine, Hyundai - Kia, deși per total a cumpărat în 2020 mai puține microchip-uri decât în 2019, a continuat achizițiile și în ultimele trei luni ale anului, pentru a fi sigură că nu va avea probleme și pentru a cumpăra și la prețuri mai mici, mai ales că acestă criză a urcat și prețurile. Așadar, șefii companiei au anticipat mult mai bine ca alții că vor urma probleme.Hyundai are și un grad mare de integrare locală față de alte companii, produce ”in house” multe componente și are relații privilegiate cu mulți furnizori de piese care îi oferă prioritate companiei auto când este vorba de livrări.În plus, cei de la Hyundai au învățat să fie prevăzători și să facă stocuri consistente și după un episod din 2019 în care, din cauza unei neînțelegeri diplomatice dintre Japonia și Coreea de Sud, nu a mai putut obține la timp unele componente.Hyundai va opri producția în Coreea de Sud pentru cel puțin 5 zile în martie, dar compania stă mult mai bine decât altele.