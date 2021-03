Și marca Mini va trece din 2030 exclusiv la mașini electrice - presă

Sursele spun că prin 2025 vor fi lansate ultimele modele noi Mini cu motor cu combustie internă și planul este ca în 2027 modelele full-electrice să reprezinte jumătate din vânzările mărcii.Mini vinde un singur model electric în prezent, Mini Cooper SE, iar prețurile pentru întreaga gamă Mini variază între aproape 21.000 de euro pentru Mini ONE cu 75 CP și 45.000 de euro pentru variantele super-sport JC Works care au motor de 306 CP.Mini a vândut anul trecut în Europa cu 20% mai puține mașini decât în 2019, totalul fiind de 172.000. Între 2001 și 2010 vânzările Mini nu au depășit 150.000 de mașini în niciun an, iar cel mai bun an a fost 2018, cu aproape 217.000 mașini.