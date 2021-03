Cum arată piața pieselor auto și ce caută românii pe internet când au nevoie de piese de schimb pentru mașină

Când este vorba de piața de piese auto, de regulă, ne referim la:

Piața pieselor auto noi, originale (OE);

Piața pieselor auto noi, aftermarket;

Piața pieselor auto SH, provenite de regulă din dezmembrări.





Comerțul online cu piese auto înregistrează o creștere accelerată în ultima perioadă, trend-ul fiind vizibil și în analiza făcută de Autovit.ro în acestă categorie, din 2019 pană în prezent. Practic spus, este o consecință naturală a dezvoltării comerțului cu autovehicule.





În România, anul trecut s-au tranzacționat aproape un milion (929.570) de mașini second-hand, atât din import, cât și pe plan intern.







Adesea se face confuzia între piesele auto aftermarket și cele contrafăcute. Principala diferență dintre ele este calitatea și siguranța pe care o oferă în exploatare, piesele auto aftermarket fiind similare cu cele așa-zise originale, OE sau „de origine”. Sunt comercializate legal, sunt omologate și pot asigura reparații de bună calitate.







Piesele OE, de origine sunt comercializate aproape exclusiv prin dealerii autorizați ai mărcilor, unde „circuitul este închis” și scade, astfel, riscul de a da peste un produs contrafăcut.







Piesele din dezmembrări au marele avantaj că pot furniza la un preț mic o piesă originală. Cele mai căutate sunt elementele de caroserie, care nu se uzează semnificativ în timp.







În acest context, se înregistrează și o creștere a competiției pe piața de piese auto, fiind tot mai multe părți interesate, de la producători, distribuitori, magazine online până la service-uri sau dezmembratori auto.În timp, cererea mare pe piața de piese de schimb a condus la apariția unor modele noi de business - dezmembratori care funcționează ca magazine online sau service-uri auto care au linie de dezmembrări și comerț cu piese noi și second-hand.Categoria piese auto înregistrează o creștere spectaculoasă în ultimii doi ani. La începutul lui 2019 erau aproximativ 160.000 de anunțuri publicate în categoria Piese Auto de pe platforma online. Numărul lor se dublează după doar un an, iar în luna martie 2021, se înregistrează peste 850.000 de anunțuri de piese de schimb și consumabile pentru mașini pe Autovit.ro.Cele mai căutate piese pe Autovit.ro sunt elemente de caroserie, părți ale motorului, anvelope sau accesorii auto. După numărul de căutări, cele mai multe sunt pentru următorii termeni: bară față, far, oglindă, aripă, bară spate, ambreiaj, cutie viteze, ușă, distribuție și ștergător.„Piața de piese auto din România este strâns legată de comercializarea mașinilor second-hand. Care nu trebuie, neapărat să fie și foarte vechi. De exemplu, anul trecut, pe Autovit.ro cel mai mult s-au căutat mașini second-hand produse după 2016, cu valori cuprinse între 10 și 25.000 de euro. Majoritatea producătorilor auto oferă garanții care nu depășesc 4-5 ani, ceea ce înseamnă că, după această perioadă, orice mașină are nevoie ca unele piese să fie schimbate sau îmbunătățite.Pentru cele mai vechi de 10-12 ani, piața de piese auto second-hand reprezintă un mare avantaj, pentru că valoarea mică a mașinii nu justifică investiția în piese noi și scumpe. Și este și mai ușor să găsești piese compatibile.” – Andrei Dumuța, Business Manager Autovit.ro.